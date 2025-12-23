قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تركيا تهاجم تصريحات نتنياهو وتصفها بـ النهج الهستيري
بعد واقعة تصوير أحمد الفيشاوي.. الإفتاء: لا يجوز شرعا التقاط الصور دون إذن
وزير الاتصالات: متوسط سرعة الانترنت في مصر هذا العام وصل لـ 91 ميجابيت / ثانية
الفريق أسامة ربيع: زيادة في إيرادات قناة السويس بنسبة 19% منذ أكتوبر
السفير دياب اللوح: الأوضاع الإنسانية في غزة والضفة والقدس كارثية
وزير السياحة والآثار يبحث مع سفير هولندا بالقاهرة سبل تعزيز التعاون
أسامة ربيع: 12 مليار دولار خسائر قناة السويس بسبب الحرب علي غزة
منتخب مصر يبدأ استعدادات مواجهة جنوب أفريقيا
ننشر أسماء المكرمين من الوزراء والعلماء باحتفالية عيد العلم الـ20 بجامعة القاهرة
شغل مدربين.. ماذا قال حسام حسن للاعبي منتخب مصر في مباراة زيمبابوي؟
لا هيمنة ولا أغلبية .. طارق خضر يكشف لـ«صدى البلد» ملامح البرلمان المقبل
باشر أعمال الإنقاذ.. محافظ الجيزة يتفقد مصابي عقار إمبابة المنهار بالمستشفى .. صور
أخبار العالم

وزير الإعلام اليمني: اتفاق مسقط لتبادل الأسرى خطوة إنسانية طال انتظارها

وزير الإعلام اليمني
وزير الإعلام اليمني
أ ش أ

رحب وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في العاصمة العُمانية مسقط بشأن تبادل الأسرى والمحتجزين، معتبرا إياه خطوة إنسانية مهمة طال انتظارها، من شأنها التخفيف من معاناة آلاف الأسر اليمنية، وتمثل تقدما ملموسا في أحد أكثر الملفات الإنسانية إيلاما.


وأكد الإرياني، في تصريح صحفي نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" اليوم الثلاثاء، أن هذا الاتفاق جاء ثمرة لتوجيهات ومتابعة القيادة السياسية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي برئاسة الرئيس الدكتور رشاد العليمي، وتجسيداً لالتزام الحكومة الثابت بالتعامل مع ملف الأسرى والمختطفين باعتباره قضية إنسانية وأخلاقية في المقام الأول، بعيدا عن أي اعتبارات أو حسابات أخرى، وبما يضمن الإفراج دون انتقائية أو استثناء.

وثمن الوزير اليمني الدور المحوري والمساند للأشقاء في المملكة العربية السعودية، وجهود قيادتها ومتابعتها لهذا الملف الإنساني بالتعاون مع الحكومة اليمنية، بما يعكس موقفا أخويا صادقا وحرصا ثابتا على تخفيف معاناة الشعب اليمني، وتعزيز فرص التهدئة وبناء الثقة، كما ثمن الجهود الكريمة والمساعي الصادقة التي بذلتها سلطنة عُمان باستضافتها ورعايتها لجولات التفاوض، وما أبدته من دور مسؤول أسهم في تهيئة الأجواء والوصول إلى هذا الاتفاق الإنساني المهم، معربا عن تقديره لجهود مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكافة الجهود الدولية التي أسهمت في تقريب وجهات النظر وإنجاح هذا الاتفاق.

جدد الإرياني التأكيد على أن الحكومة الشرعية ستواصل تنفيذ هذا الاتفاق بكل مسؤولية، بما يضمن الإفراج الكامل عن جميع المحتجزين والمختطفين والمخفيين قسرا، ووضع حد لمعاناة آلاف الأسر اليمنية.

كان وفد الحكومة اليمنية المفاوض في ملف المحتجزين والمختطفين والمخفيين قسرا، قد أعلن في وقت سابق اليوم التوصل إلى اتفاق شبه كُلّي للإفراج عن آلاف من المحتجزين والمختطفين من كافة الأطراف ومن جميع الجبهات، وذلك خلال الجولة العاشرة التي عُقدت في مسقط للملف الإنساني، بحضور المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج.

وزير الإعلام الثقافة السياحة اليمني التوصل مسقط

الدستورية

قرار عاجل من المحكمة بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

وزيرة التنمية المحلية

تقنين أوضاع الحيز العمراني في 2000 قرية .. تفاصيل

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

حين يتحول الميراث إلى جريمة… كرامة تسحل وعدالة ننتظرها| واقعة موثقة

حين يتحول الميراث إلى جريمة.. طالبة الطب ذهبت للمطالبة بحق والدتها فتعرضت للضرب في الشرقية

سعر الذهب

سعر الذهب يكسر كل الأرقام.. قفزة تاريخية وعيار 21 مفاجأة

اسعار الذهب اليوم

ارتفاع جنوني.. سعر الذهب عيار 21 يلامس 6000 جنيه

بطولة كأس الأمم الإفريقية

إيقاف وغرامة.. قرار صارم من الكاف في كأس أمم إفريقيا

الدولار

رسميا الآن.. تحرك أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

بالصور

ندوات تدريبية لتعزيز منظومة العمل وتطوير مهارات العاملين بالقطاع الخاص بالشرقية

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

محافظ الشرقية يتفقد التوسعات الجديدة بشركة هاندا إيجيبت للمنسوجات بمدينة بلبيس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين من الشوارع الرئيسية ببلبيس

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

محافظ الشرقية يلتقي مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية الجديد لتهنئته بمهام عمله

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

لطيفة

لطيفة تطرح كليب "تسلملي" وتجسد شخصية أم لأول مرة

مذيعة صدى البلد إسراء عبد المطلب

عاجل| درجات الحرارة تصل لـ 10.. تحذير هام من الأرصاد

أحمد العوضي ودانا حمدان

موقف شهم من أحمد العوضي لا تنساه دانا حمدان

أزمة عائلية بسبب كروان مشاكل

خطوبة كروان مشاكل تشعل أزمة.. داخل عائلة شعبان عبد الرحيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

