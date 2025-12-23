وزير الإعلام اليمني: اتفاق مسقط لتبادل الأسرى خطوة إنسانية طال انتظارها

رحب وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في العاصمة العُمانية مسقط بشأن تبادل الأسرى والمحتجزين، معتبرا إياه خطوة إنسانية مهمة طال انتظارها، من شأنها التخفيف من معاناة آلاف الأسر اليمنية، وتمثل تقدما ملموسا في أحد أكثر الملفات الإنسانية إيلاما.



وأكد الإرياني، في تصريح صحفي نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" اليوم الثلاثاء، أن هذا الاتفاق جاء ثمرة لتوجيهات ومتابعة القيادة السياسية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي برئاسة الرئيس الدكتور رشاد العليمي، وتجسيداً لالتزام الحكومة الثابت بالتعامل مع ملف الأسرى والمختطفين باعتباره قضية إنسانية وأخلاقية في المقام الأول، بعيدا عن أي اعتبارات أو حسابات أخرى، وبما يضمن الإفراج دون انتقائية أو استثناء.

وثمن الوزير اليمني الدور المحوري والمساند للأشقاء في المملكة العربية السعودية، وجهود قيادتها ومتابعتها لهذا الملف الإنساني بالتعاون مع الحكومة اليمنية، بما يعكس موقفا أخويا صادقا وحرصا ثابتا على تخفيف معاناة الشعب اليمني، وتعزيز فرص التهدئة وبناء الثقة، كما ثمن الجهود الكريمة والمساعي الصادقة التي بذلتها سلطنة عُمان باستضافتها ورعايتها لجولات التفاوض، وما أبدته من دور مسؤول أسهم في تهيئة الأجواء والوصول إلى هذا الاتفاق الإنساني المهم، معربا عن تقديره لجهود مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكافة الجهود الدولية التي أسهمت في تقريب وجهات النظر وإنجاح هذا الاتفاق.

جدد الإرياني التأكيد على أن الحكومة الشرعية ستواصل تنفيذ هذا الاتفاق بكل مسؤولية، بما يضمن الإفراج الكامل عن جميع المحتجزين والمختطفين والمخفيين قسرا، ووضع حد لمعاناة آلاف الأسر اليمنية.

كان وفد الحكومة اليمنية المفاوض في ملف المحتجزين والمختطفين والمخفيين قسرا، قد أعلن في وقت سابق اليوم التوصل إلى اتفاق شبه كُلّي للإفراج عن آلاف من المحتجزين والمختطفين من كافة الأطراف ومن جميع الجبهات، وذلك خلال الجولة العاشرة التي عُقدت في مسقط للملف الإنساني، بحضور المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج.