قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تركيا تهاجم تصريحات نتنياهو وتصفها بـ النهج الهستيري
بعد واقعة تصوير أحمد الفيشاوي.. الإفتاء: لا يجوز شرعا التقاط الصور دون إذن
وزير الاتصالات: متوسط سرعة الانترنت في مصر هذا العام وصل لـ 91 ميجابيت / ثانية
الفريق أسامة ربيع: زيادة في إيرادات قناة السويس بنسبة 19% منذ أكتوبر
السفير دياب اللوح: الأوضاع الإنسانية في غزة والضفة والقدس كارثية
وزير السياحة والآثار يبحث مع سفير هولندا بالقاهرة سبل تعزيز التعاون
أسامة ربيع: 12 مليار دولار خسائر قناة السويس بسبب الحرب علي غزة
منتخب مصر يبدأ استعدادات مواجهة جنوب أفريقيا
ننشر أسماء المكرمين من الوزراء والعلماء باحتفالية عيد العلم الـ20 بجامعة القاهرة
شغل مدربين.. ماذا قال حسام حسن للاعبي منتخب مصر في مباراة زيمبابوي؟
لا هيمنة ولا أغلبية .. طارق خضر يكشف لـ«صدى البلد» ملامح البرلمان المقبل
باشر أعمال الإنقاذ.. محافظ الجيزة يتفقد مصابي عقار إمبابة المنهار بالمستشفى .. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد وفاة شاب بالسعار.. قتل نحو 20 ألف كلب في بغداد بالرصاص

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعلنت أمانة العاصمة العراقية بغداد تنفيذ حملات واسعة للقضاء على الكلاب الضالة في العاصمة، أسفرت عن قتل أكثر من 19 ألف كلب خلال 11 شهراً، وذلك على خلفية تصاعد المخاوف الصحية بعد وفاة شاب متأثراً بداء الكلب (السعار).

وذكرت الأمانة أن لجنة مختصة نفذت 1523 حملة منذ مطلع عام 2025 وحتى 11 نوفمبر، تم خلالها القضاء على 19,325 كلباً ضالاً باستخدام بنادق صيد، وفقاً لقانون الصحة الحيوانية. وأوضحت أن الجثث نقلت لاحقاً إلى موقعين مخصصين للطمر الصحي ورمي النفايات.

وقال المتحدث باسم أمانة بغداد، عدي الجنديل، إن اللجنة تضم ممثلين عن أمانة بغداد والصحة البيطرية ووزارة الداخلية، حيث تتولى الأمانة توفير بنادق الصيد، بينما يستخدمها منتسب من وزارة الداخلية، بحضور ممثل عن البيطرة للإشراف على الإجراءات.

 وأشار إلى أن هذا الخيار يأتي في ظل عدم توفر مآوٍ مخصصة لجمع وإيواء الكلاب الضالة داخل بغداد.

وجاءت هذه الإجراءات بعد حادثة أثارت الرأي العام العراقي، تمثلت بوفاة شاب يبلغ 36 عاماً عقب تعرضه لعضة كلب ضال وسط أحد شوارع العاصمة. وبحسب روايات عائلته، تلقى الشاب إسعافات أولية ومصلاً مضاداً، إلا أن حالته تدهورت بعد أسابيع مع ظهور أعراض مرضية خطيرة، ما أدى إلى وفاته بعد أكثر من 40 يوماً من الحادثة، وسط اتهامات بالإهمال الطبي وعدم كفاية الإجراءات العلاجية.

وأعادت الحادثة فتح النقاش حول انتشار الكلاب الضالة في بغداد، وسبل التعامل معها بطرق تضمن السلامة العامة وتحفظ المعايير الصحية والإنسانية، مع مطالبات شعبية بفتح تحقيق في ملابسات الوفاة، وتعزيز إجراءات الوقاية، وتوفير حلول مستدامة مثل إنشاء مآوٍ وبرامج تعقيم وتلقيح للحد من المخاطر مستقبلاً.

عضة كلب ضال الكلاب الضالة داخل بغداد العراق الرأي العام العراقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدستورية

قرار عاجل من المحكمة بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

وزيرة التنمية المحلية

تقنين أوضاع الحيز العمراني في 2000 قرية .. تفاصيل

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

حين يتحول الميراث إلى جريمة… كرامة تسحل وعدالة ننتظرها| واقعة موثقة

حين يتحول الميراث إلى جريمة.. طالبة الطب ذهبت للمطالبة بحق والدتها فتعرضت للضرب في الشرقية

سعر الذهب

سعر الذهب يكسر كل الأرقام.. قفزة تاريخية وعيار 21 مفاجأة

اسعار الذهب اليوم

ارتفاع جنوني.. سعر الذهب عيار 21 يلامس 6000 جنيه

بطولة كأس الأمم الإفريقية

إيقاف وغرامة.. قرار صارم من الكاف في كأس أمم إفريقيا

الدولار

رسميا الآن.. تحرك أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

بالصور

ندوات تدريبية لتعزيز منظومة العمل وتطوير مهارات العاملين بالقطاع الخاص بالشرقية

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

محافظ الشرقية يتفقد التوسعات الجديدة بشركة هاندا إيجيبت للمنسوجات بمدينة بلبيس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين من الشوارع الرئيسية ببلبيس

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

محافظ الشرقية يلتقي مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية الجديد لتهنئته بمهام عمله

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

لطيفة

لطيفة تطرح كليب "تسلملي" وتجسد شخصية أم لأول مرة

مذيعة صدى البلد إسراء عبد المطلب

عاجل| درجات الحرارة تصل لـ 10.. تحذير هام من الأرصاد

أحمد العوضي ودانا حمدان

موقف شهم من أحمد العوضي لا تنساه دانا حمدان

أزمة عائلية بسبب كروان مشاكل

خطوبة كروان مشاكل تشعل أزمة.. داخل عائلة شعبان عبد الرحيم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

المزيد