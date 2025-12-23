إيران تضع العراق في مأزق.. وقف كامل لإمدادات الغاز وخسائر كبيرة في الطاقة

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الثلاثاء، توقف إمدادات الغاز الإيراني إلى العراق بشكل كامل، ما تسبب بخسارة كبيرة في إنتاج الطاقة الكهربائية، ودفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات طارئة لتقليل تداعيات الأزمة على ساعات التجهيز.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، إن انقطاع الغاز الإيراني أدى إلى فقدان ما بين 4000 و4500 ميغاواط من الطاقة الكهربائية، نتيجة توقف عدد من الوحدات التوليدية وتقييد أحمال وحدات أخرى في محطات الإنتاج، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على استقرار الشبكة الوطنية.

وأوضح موسى أن الجانب الإيراني أبلغ وزارة الكهرباء، عبر برقية رسمية، بتوقف ضخ الغاز بشكل كامل بسبب “ظروف طارئة”، مشيرا إلى أن الوزارة سارعت إلى تفعيل خطط الطوارئ واللجوء إلى الوقود البديل المحلي، بالتنسيق مع وزارة النفط، لضمان استمرار عمل المحطات الحيوية.

وأكد المتحدث أن الإنتاج الكهربائي لا يزال “تحت السيطرة”، وأن المحطات مستمرة بالعمل رغم تأثر بعضها بنقص الوقود، لافتا إلى أن وزارة الكهرباء كانت قد استعدت لذروة الأحمال الشتوية عبر تنفيذ أعمال صيانة وتأهيل وتوسعة في عدد من محطات التوليد.

وأضاف أن التنسيق مستمر مع وزارة النفط لسد الحاجة المحلية من الوقود إلى حين استئناف ضخ الغاز المستورد، مشدداً على أن الوزارة تعمل على تقليل آثار الأزمة قدر الإمكان على المواطنين.

ويعتمد العراق بشكل كبير على محطات حرارية وغازية تعمل بالنفط والغاز المحلي، إلى جانب الغاز المستورد من إيران، في ظل مساعٍ حكومية مستمرة لاستثمار الغاز المصاحب لعمليات استخراج النفط وتقليل حرقه.

ويصنف العراق كثالث أكثر دولة في العالم إحراقاً للغاز المصاحب بعد روسيا وإيران، إذ بلغ حجم الغاز المحروق خلال عام 2023 نحو 18 مليار متر مكعب، بحسب بيانات البنك الدولي، ما يعكس تحدياً مستمراً في ملف الطاقة واستقلالية الإمدادات.