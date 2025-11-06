قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التصريح بدفن ضحايا حريق شقة بيجام بشبرا الخيمة
هل أنت جاهز لتجربة iOS 26.1.. مزايا جديدة ستغير طريقة استخدامك لـ آيفون
خبيرة في الشئون الأفريقية: قوى ظلامية وراء ما يحدث بالسودان للاستيلاء على ثرواتها.. فيديو
ويتكوف: سأعلن مساء اليوم انضمام بلد جديد إلى الاتفاقيات الإبراهيمية
مسئولون إسرائيليون: سننزع سلاح حزب الله عنوة إذا لم يقم الجيش اللبناني بذلك
بالأسعار.. الإسكان تزف خبرا سارا للمواطنين بشأن وحدات سكنية جديدة
مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026
موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص
الإفراج عن هانيبال القذافي في لبنان بعد تخفيض الكفالة إلى 900 ألف دولار
آي صاغة: أوقية الذهب تتجاوز 4000 دولار بعد تراجع العملة الأمريكية
تلاعبوا في الأسمدة المدعمة.. وزير الزراعة يحيل مسئولي 4 جمعيات زراعية وموظفين عموميين للنيابة العامة
سبب استبعاد محمد صبحي من مواجهة بيراميدز في السوبر المصري
بالصور

بعد مأساة شبرا الخيمة.. كيف تتجنب حرائق شاحن الموبايل؟ |نصائح مهمة

طرق لتجنّب حدوث حرائق بسبب شاحن الموبايل
طرق لتجنّب حدوث حرائق بسبب شاحن الموبايل
آية التيجي

بعد حادثة شبرا الخيمة التي راح ضحيتها ستة أشخاص بسبب حريق اشتعل نتيجة شاحن موبايل، تعالت التحذيرات حول مخاطر الشحن الخاطئ داخل المنازل. 

طرق لتجنّب حدوث حرائق بسبب شاحن الموبايل

وأشار تقرير تم نشره عبر موقع SafeElectricity.org، إلى أن استخدام الشواحن المقلّدة، وترك الهواتف على الشحن لفترات طويلة، ووضعها فوق أسطح قابلة للاشتعال، من أبرز الأسباب التي تُحوّل شاحن الهاتف إلى مصدر نار حقيقي. وفيما يلي أبرز الطرق المعتمدة عالميًا للوقاية من هذه الحوادث.

ـ استخدام الشاحن الأصلي أو المعتمد فقط:
تؤكد جهات السلامة الكهربائية أن الشواحن المقلّدة قد تفتقر لعناصر الحماية وتزيد من احتمالات الاشتعال.

ـ الشحن على سطح صلب ومكشوف:
توصي المؤسسات المختصة بعدم الشحن فوق الوسائد أو البطانيات أو السرير، لأنها تحتفظ بالحرارة وتزيد خطر الحريق.

طرق لتجنّب حدوث حرائق بسبب شاحن الموبايل

ـ تجنّب الشحن أثناء النوم:
ترك الهاتف يشحن طوال الليل أو دون مراقبة يزيد من احتمالية حدوث ارتفاع حرارة مفاجئ.

ـ فصل الشاحن فور انتهاء الشحن:
التحذيرات تشير إلى ضرورة فصل الجهاز إذا لاحظ المستخدم سخونة زائدة أو رائحة غريبة أو انتفاخ البطارية.

ـ فحص الكابل والمقبس بانتظام:
الأسلاك المقطوعة أو المتشققة أو التالفة قد تسبّب ارتفاع الحرارة والشرر الكهربائي.

طرق لتجنّب حدوث حرائق بسبب شاحن الموبايل

ـ عدم تحميل المقابس الكهربائية بأجهزة كثيرة:
التحميل الزائد على المشترك أو التوصيلات يزيد من احتمالات اندلاع الحرائق.

ـ الشحن في درجة حرارة معتدلة:
وجود الهاتف في مكان حار أو تحت أشعة الشمس أثناء الشحن قد يضاعف خطر انفجار البطارية.

طرق لتجنّب حدوث حرائق بسبب شاحن الموبايل

علاقة النصائح بحادثة شبرا الخيمة

وأظهرت التحقيقات الأولية أنّ الحريق الذي نشب في شبرا الخيمة وراح ضحيته ستة أشخاص كان سببه ارتفاع حرارة شاحن موبايل تُرك يعمل خلال الليل. 

وهذا السيناريو يطابق التحذيرات الواردة ذكرها حول مخاطر الشحن دون تهوية، واستخدام الشواحن غير المعتمدة، وترك الأجهزة تعمل دون مراقبة وهي عوامل قد تؤدي إلى نتائج مأساوية مشابهة إذا لم تُتخذ إجراءات الوقاية.

