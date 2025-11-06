ظاهرة “دماغ الفشار”.. كيف تغيّر التكنولوجيا دماغك دون أن تشعر؟

يحذّر خبراء الأعصاب والسلوك الرقمي من ظاهرة تُعرف باسم “Popcorn Brain” أو دماغ الفشار، وهي حالة يصفون فيها التأثير المتسارع للتكنولوجيا على طريقة عمل الدماغ، خصوصاً مع الاستخدام المستمر للهواتف الذكية، الفيديوهات القصيرة، وتدفّق الإشعارات السريع.

معلومات قد لا تعرفها عن دماغ الفشار

وأشار موقع ، Women’s Health Magazine، Real Simple، إلى أن الدماغ بات يتكيّف مع هذا الإيقاع المتلاحق، مما قد يخلق نمطًا جديدًا من التشتت وضعف التركيز دون أن يلاحظ المستخدم التغيّر تدريجياً.

وظهر مصطلح دماغ الفشار Popcorn Brain لأول مرة على يد الباحث David M. Levy من جامعة واشنطن لوصف دماغ “يقفز” سريعاً بين المهام مثل حبوب الفشار.

التكنولوجيا تعيد تشكيل الدماغ

وقال الباحث، أت التنقّل السريع بين التطبيقات والإشعارات المتلاحقة يدرّب الدماغ على البحث الدائم عن المكافآت السريعة، مما يقلل القدرة على التركيز العميق على المدى الطويل.

الفيديوهات القصيرة تقلّل تذكّر النوايا

وأوضحت دراسة حديثة، أن التعرض المستمر لمقاطع قصيرة متتابعة قد يضعف قدرة الدماغ على تذكّر المهام المستقبلية (Prospective Memory) بسبب تغيّر السياق المستمر.

ويؤكد خبراء الصحة العقلية، أن دماغ الفشار ليس تشخيصًا طبيًا رسميًا مثل ADHD، بل هو نمط سلوكي ناتج عن البيئة الرقمية.

التأثير يمتد إلى الأطفال

وقد يمتد التأثير إلى الأطفال والمراهقون فهو يجعلهم أكثر عرضة لهذه الحالة بسبب سرعة تشكيل عادات الدماغ لديهم، ما قد يجعلهم يتعوّدون على التنبيه الدائم وصعوبة التركيز.

قد تصاحب دماغ الفشار على الأطفال بعض التأثيرات الجسدية المباشرة، وأعراض مثل: إجهاد العينين، الصداع، الأرق، وضعف جودة النوم نتيجة فرط التعرّض للشاشات والتنقّل المعلوماتي المستمر.

وأكدت الدراسات ، أنه رغم وجود مؤشرات قوية، ما زالت الأبحاث تبحث في تأثيرات الظاهرة على البنية الدماغية على المدى البعيد.

طرق الحدّ من التأثير

وينصح متخصصون بتقليل الاستخدام المتعدد للأجهزة، وفترات خالية من الشاشات، وممارسة التأمل وتمارين التركيز لإعادة تهيئة الدماغ.