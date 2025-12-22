قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسيرات تابعة للدعم السريع تستهدف مدينة كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان
سر خوض الأهلي مباراة غزل المحلة في كأس العاصمة بالناشئين
محمد المهندس رئيسا لغرفة الصناعات الهندسية و العايدي وداوود وكيلين
النيابة العامة: أعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة ليس لديهم خبرة أو دراية
خضوع نيمار دا سيلفا لجراحة عاجلة في سانتوس
الفضة تسجل مستويات تاريخية غير مسبوقة والأوقية عند 70 دولارا
أحمد أبو مسلم: صلاح صاحب عقلية احترافية.. ويضع كامل تركيزه مع مصر في أمم أفريقيا
بعد تداول منشورات عن تحر.ش عامل أسانسير بسوهاج.. الأمن ينفي تلقي أي بلاغات
مفاجأة.. إحالة رئيس إدارة اتحاد السباحة وآخرين للجنايات في وفاة السباح يوسف
حكم استخدام حقن البوتكس للتداوي.. الإفتاء توضح متى يكون جائزا شرعا
النيابة العامة تأمر بتقديم المتهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف محمد أحمد عبد الملك للمحاكمة الجنائية العاجلة
النيابة العامة تأمر بتقديم المتهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف محمد للمحاكمة الجنائية العاجلة يوم الخميس ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وزيمبابوي في أمم أفريقيا

مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي
مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي
أحمد أيمن

يتساءل عشاق وجماهير كرة القدم عن القنوات الناقلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025، ومن بينها مباراة منتخب مصر اليوم مع زيمبابوي في الجولة الأولى من دور المجموعات.

جدير بالذكر أن النسخة الحالية من بطولة أمم أفريقيا تقام في المغرب، حيث من المقرر أن تمتد فعالياتها من 21 ديسمبر وحتى 18 يناير بمشاركة 24 منتخبا.

مجموعات أمم أفريقيا 2025

المجموعة الأولى: المغرب - مالي - زامبيا - جزر القمر

المجموعة الثانية: مصر - جنوب إفريقيا - أنجولا - زيمبابوي

المجموعة الثالثة: نيجيريا - تونس - أوغندا - تنزانيا

المجموعة الرابعة: السنغال - الكونغو الديمقراطية - بنين - بوتسوانا

المجموعة الخامسة: الجزائر - بوركينا فاسو - غينيا الاستوائية - السودان

المجموعة السادسة: كوت ديفوار - الكاميرون - الجابون - موزمبيق.

موعد مباراة مصر وزيمبابوي اليوم

يستهل منتخب مصر مشواره بمواجهة زيمبابوي في العاشرة مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

بعد المباراة الأولى أمام زيمبابوي، يلتقي المنتخب المصري مع جنوب أفريقيا يوم 26 ديسمبر في السادسة مساءً، قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة أنجولا يوم 29 ديسمبر في السابعة مساءً.

ويسعى حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، لقيادة الفراعنة لتحقيق إنجاز غائب منذ 15 عامًا، بقيادة منتخب مصر للتتويج بكأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى منذ 2010، عندما توج "الفراعنة" باللقب تحت قيادة المعلم حسن شحاتة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي 

أعلنت شبكة بي إن سبورتس القطرية عن كونها الناقل الحصري لمباريات بطولة أمم إفريقيا 2025 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مقدمًة تغطية مميزة وشاملة لأحداث البطولة

ويمكن للجماهير متابعة مباريات كأس أمم إفريقيا 2025 عبر القنوات المخصصة من شبكة بي إن سبورتس، التي ستوفر جميع المباريات مباشرة وتحليلات متكاملة لأجواء المنافسات القارية.

خصصت شبكة "بي إن سبورتس" مجموعة قنوات "MAX" لبث مباريات كأس أمم أفريقيا 2025 وهي: beIN SPORTS MAX 1 - beIN SPORTS MAX 2 - beIN SPORTS MAX 3-  beIN SPORTS MAX 4.

 قناة مجانية تنقل مباراة مصر وزيمبابوي 

وفي ظل اهتمام الجماهير بالبحث عن القنوات المجانية الناقلة للبطولة، أكدت قناة RTS1 Sénégal السنغالية حصولها على حقوق بث مباريات كأس أمم أفريقيا 2025 كاملة، بما يشمل مواجهات المنتخب المصري.

تردد قناة RTS1 Sénégal الناقلة لكأس أمم أفريقيا 2025:

التردد: 11881 

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ (FEC): 3/4

الاستقطاب: عمودي (v)

ولاستقبال قناة RTS1 Senegal على جهاز الاستقبال، يجب الدخول إلى قائمة الإعدادات الخاصة بالبحث عن القنوات واختيار القمر الصناعي 98 Eutelsat ثم إدخال بيانات التردد ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ والاستقطاب بشكل صحيح وبدء عملية البحث ثم حفظ القناة.

مباراة مصر وزيمبابوي موعد مباراة مصر وزيمبابوي القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي قناة مفتوحة لنقل مباراة مصر وزيمبابوي مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وزيمبابوي في أمم أفريقيا

القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

شاهد مجانا.. القنوات الناقله لمباراة مصر وزيمبابوي

كأس أمم أفريقيا2025

مباراة مصر وزيمبابوي.. ترددات القنوات الناقلة بالكامل

موعد مباراة مصر وزيمبابوي وتشكيلة المنتخب المصري بقيادة حسام حسن

مجانا.. مباراة مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة وتشكيل المنتخب المصري بقيادة حسام حسن

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها وهتكا عرضها

شوبير

شوبير : تقرير الطب الشرعي يحسم سبب وفاة السباح يوسف محمد

احمد حسن

إنت أعقل من كده.. رسائل نارية من لاعب الأهلي السابق لـ أحمد حسن

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا من وزارة الأوقاف ومنظمة اليونيسيف

مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا من وزارة الأوقاف ومنظمة اليونيسيف بسلطنة عمان للاطلاع على تجربة دار الإفتاء

رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر يتقبل واجب العزاء في فقيد مصر الدكتور محمد صابر عرب

دار الإفتاء

هل المسح على الشراب صحيح في الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب

بالصور

تعرف على مواصفات ألفا روميو جيوليا كوادريفوليو كوليتسيوني

ألفا روميو
ألفا روميو
ألفا روميو

احتفالية رأس السنة على مسرح البالون تضم نوستاليجيا 80-90 وفرقة رضا والفرقة القومية وأنغام الشباب

ليلة رأس السنة
ليلة رأس السنة
ليلة رأس السنة

من عروض الأزياء إلى غرفة العمليات..أنوك ياي تكشف عن مرضها وتخضع لجراحة دقيقة

)من عروض الأزياء إلى غرفة العمليات..أنوك ياي تكشف عن مرضها وتخضع لجراحة دقيقة
)من عروض الأزياء إلى غرفة العمليات..أنوك ياي تكشف عن مرضها وتخضع لجراحة دقيقة
)من عروض الأزياء إلى غرفة العمليات..أنوك ياي تكشف عن مرضها وتخضع لجراحة دقيقة

دينا الشربيني في العرض الخاص لفيلم "طلقني"

دينا الشربينى
دينا الشربينى
دينا الشربينى

فيديو

طبيبة التجميل المزيفة

أجهزة وفيلر بدون ترخيص.. تفاصيل ضبط طبيبة تجميل مزيفة وعلاقتها بالمشاهير

جنات مع الحسن عادل

الليلة حلوة تقترب من 2 مليون مشاهدة وتؤكد نجاح دويتو جنات والحسن عادل

أحمد العوضي

مش سنجل والأعلى أجرا مش غرور وكواليس الانفصال لأول مرة.. أحمد العوضي يكسر الصمت مع إسعاد يونس

صوفيا

المطربة صوفيا : قدمت 5 أغاني ناجحة مع روتانا واللى جاى مفاجآت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

المزيد