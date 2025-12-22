اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وزيمبابوي في أمم أفريقيا

يتساءل عشاق وجماهير كرة القدم عن القنوات الناقلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025، ومن بينها مباراة منتخب مصر اليوم مع زيمبابوي في الجولة الأولى من دور المجموعات.

جدير بالذكر أن النسخة الحالية من بطولة أمم أفريقيا تقام في المغرب، حيث من المقرر أن تمتد فعالياتها من 21 ديسمبر وحتى 18 يناير بمشاركة 24 منتخبا.

مجموعات أمم أفريقيا 2025

المجموعة الأولى: المغرب - مالي - زامبيا - جزر القمر

المجموعة الثانية: مصر - جنوب إفريقيا - أنجولا - زيمبابوي

المجموعة الثالثة: نيجيريا - تونس - أوغندا - تنزانيا

المجموعة الرابعة: السنغال - الكونغو الديمقراطية - بنين - بوتسوانا

المجموعة الخامسة: الجزائر - بوركينا فاسو - غينيا الاستوائية - السودان

المجموعة السادسة: كوت ديفوار - الكاميرون - الجابون - موزمبيق.

موعد مباراة مصر وزيمبابوي اليوم

يستهل منتخب مصر مشواره بمواجهة زيمبابوي في العاشرة مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

بعد المباراة الأولى أمام زيمبابوي، يلتقي المنتخب المصري مع جنوب أفريقيا يوم 26 ديسمبر في السادسة مساءً، قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة أنجولا يوم 29 ديسمبر في السابعة مساءً.

ويسعى حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، لقيادة الفراعنة لتحقيق إنجاز غائب منذ 15 عامًا، بقيادة منتخب مصر للتتويج بكأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى منذ 2010، عندما توج "الفراعنة" باللقب تحت قيادة المعلم حسن شحاتة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

أعلنت شبكة بي إن سبورتس القطرية عن كونها الناقل الحصري لمباريات بطولة أمم إفريقيا 2025 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مقدمًة تغطية مميزة وشاملة لأحداث البطولة

ويمكن للجماهير متابعة مباريات كأس أمم إفريقيا 2025 عبر القنوات المخصصة من شبكة بي إن سبورتس، التي ستوفر جميع المباريات مباشرة وتحليلات متكاملة لأجواء المنافسات القارية.

خصصت شبكة "بي إن سبورتس" مجموعة قنوات "MAX" لبث مباريات كأس أمم أفريقيا 2025 وهي: beIN SPORTS MAX 1 - beIN SPORTS MAX 2 - beIN SPORTS MAX 3- beIN SPORTS MAX 4.

قناة مجانية تنقل مباراة مصر وزيمبابوي

وفي ظل اهتمام الجماهير بالبحث عن القنوات المجانية الناقلة للبطولة، أكدت قناة RTS1 Sénégal السنغالية حصولها على حقوق بث مباريات كأس أمم أفريقيا 2025 كاملة، بما يشمل مواجهات المنتخب المصري.

تردد قناة RTS1 Sénégal الناقلة لكأس أمم أفريقيا 2025:

التردد: 11881

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ (FEC): 3/4

الاستقطاب: عمودي (v)

ولاستقبال قناة RTS1 Senegal على جهاز الاستقبال، يجب الدخول إلى قائمة الإعدادات الخاصة بالبحث عن القنوات واختيار القمر الصناعي 98 Eutelsat ثم إدخال بيانات التردد ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ والاستقطاب بشكل صحيح وبدء عملية البحث ثم حفظ القناة.