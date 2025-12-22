محمد المهندس رئيسا لغرفة الصناعات الهندسية و العايدي وداوود وكيلين

انتهى مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات من انتخاب تشكيله الجديد للدورة 2025–2029، عقب انتهاء الانتخابات والجلسة الإجرائية للمجلس.

جاءت نتائج الانتخابات باختيار محمد المهندس رئيسًا لمجلس إدارة الغرفة للدورة الجديدة .

وتم انتخاب المهندس محمد العايدي وحمادة داوود لشغل منصبي وكيلي الغرفة.

تم أيضا اختيار أحمد عبد الجواد ورأفت الخناجري لعضوية هيئة المكتب، ضمن التشكيل الجديد .

ويعكس تشكيل المجلس الجديد ممثلين لمختلف القطاعات الصناعية داخل الغرفة ليشكل نموذجا فريدا في العمل الجماعي لتقديم خدمات حقيقية كل أعضاء ومنتسبي الغرفة الهندسية.

