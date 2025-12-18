قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء: التفاوض مع شركات عالمية لتحلية مياه البحر وإنشاء مصنع بمصر
ترامب يغلق أبواب أمريكا.. حظر شامل على 40 دولة.. فيديو
لسّه في العمر بقــيّة.. مواطن يعود للحياة بعد توقف تام للقلب
الداخلية تكشف تفاصيل تجمع عدد من الناخبين داخل شونة خردة بالمحلة
نورهان تكشف لـ صدى البلد تطورات حالتها الصحية.. خاص
الأمطار تهدد بتأجيل نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن
كروت دعاية ومبالغ مالية.. ضبط 2 من أنصار مرشح بالمنوفية
قرار مفاجئ من حكم مباراة السعودية والإمارات بكأس العرب
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس | فيديو
القاهرة تشهد انتظام التصويت في اليوم الثاني لإعادة انتخابات النواب
الداخلية تكشف حقيقة إثارة عدد من الأجانب للفوضى بأحد شوارع الإسكندرية
بسبب الأمطار الغزيرة.. تأجيل مباراة السعودية والإمارات في كأس العرب لإشعار آخر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

لجنة الضرائب والجمارك» باتحاد الصناعات تناقش مشكلات الصناع بحضور قيادات حكومية

لجنة الضرائب والجمارك
لجنة الضرائب والجمارك
ولاء عبد الكريم

عقدت لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة محمد البهي، اجتماعًا موسعًا شهد حضورًا مكثفًا من ممثلي الجهات الحكومية، لمناقشة عدد من المشكلات والتحديات التي تواجه الصناع في المنظومة الجمركية، وبحث آليات التعامل معها وتذليل العقبات أمام حركة الإنتاج والتصدير.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع مجموعة من القضايا التي تخص شركات عاملة في قطاعات الملابس الجاهزة، والكابلات، والاتصالات، إلى جانب شكاوى مقدمة من شركات في صناعات البلاستيك، والبورسلين، والزجاج، حيث تم فتح باب المناقشة والرد على جميع الاستفسارات، مع الاتفاق على دراسة الحلول المناسبة لكل حالة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وشهد الاجتماع حضور كل من أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، وإبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، وأماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية، وعصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وجمعة مدنى رئيس الإدارة المركزية للاتفاقيات التجارية، إلى جانب أحمد العسقلاني نائب رئيس مصلحة الجمارك، وسامي رمضان نائب رئيس مصلحة الجمارك، ولفيف من رجال الأعمال والصناع.

وقال محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، إن هناك تعاونًا وثيقًا ومستمرا بين اللجنة ومصلحة الجمارك، مشيرًا إلى أنه يتم نقل المشكلات والمقترحات والاستماع إلى شكاوى الصناع أولًا بأول، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ودعم القطاع الصناعي.

ضرائب جمارك شكاوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

واقعة مسن المترو.. حكم وضع الرجل على الرجل

واقعة مسن المترو.. عالم أزهري يوضح حكم وضع الرجل على الرجل أمام الناس

وزير التربية والتعليم

مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب "النقل والإعدادية" |قرارات نهائية

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

محمد رمضان

بعد تأييد حبسه سنتين.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره ويؤكد: هفضل أحب بلدي للأبد

المدارس الرسمية الدولية

رسمياً .. تحويل أرصدة المدارس الرسمية الدولية لإحدى شركات التطوير التعليمي لإدارتها

سقوط امطار

سقوط أمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات القادمة

المغرب

مواعيد مباريات اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة

وزارة الصحة

لكل من يبلغ 6 أشهر فأكثر.. توصية عاجلة من وزارة الصحة لتلك الفئات

ترشيحاتنا

الجبهة

عاصم الجزار يتفقد غرفة الجبهة الوطنية لمتابعة إعادة لانتخابات مجلس النواب

انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس النواب.. استمرار توافد الناخبين على لجان فاقوس

غزة

برلماني: حقوق الفلسطينيين في خطر ومعاناتهم تتحول إلى صرخة عالمية

بالصور

وصفة طبيعية لعلاج الإمساك في نصف ساعة.. بمكونات آمنة وسهلة

طريقة عمل وصفة علاج الإمساك الطبيعية
طريقة عمل وصفة علاج الإمساك الطبيعية
طريقة عمل وصفة علاج الإمساك الطبيعية

اعتزل الفن ولم يحضر عزاء شقيقته.. ماذا يحدث لـ عادل إمام ؟

عادل إمام
عادل إمام
عادل إمام

في بيان قوي| مصر تؤكد على خطوطها الحمراء في السودان.. وتلمح لتفعيل اتفاقية الدفاع المشترك لحماية أمنها القومي

الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني
الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني
الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني

هنأت مصطفي أبو سريع على طلاقه .. القصة الكاملة لأزمة إيرينا يسري

إيرينا يسري
إيرينا يسري
إيرينا يسري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

المزيد