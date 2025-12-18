لجنة الضرائب والجمارك» باتحاد الصناعات تناقش مشكلات الصناع بحضور قيادات حكومية

عقدت لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة محمد البهي، اجتماعًا موسعًا شهد حضورًا مكثفًا من ممثلي الجهات الحكومية، لمناقشة عدد من المشكلات والتحديات التي تواجه الصناع في المنظومة الجمركية، وبحث آليات التعامل معها وتذليل العقبات أمام حركة الإنتاج والتصدير.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع مجموعة من القضايا التي تخص شركات عاملة في قطاعات الملابس الجاهزة، والكابلات، والاتصالات، إلى جانب شكاوى مقدمة من شركات في صناعات البلاستيك، والبورسلين، والزجاج، حيث تم فتح باب المناقشة والرد على جميع الاستفسارات، مع الاتفاق على دراسة الحلول المناسبة لكل حالة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وشهد الاجتماع حضور كل من أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، وإبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، وأماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية، وعصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وجمعة مدنى رئيس الإدارة المركزية للاتفاقيات التجارية، إلى جانب أحمد العسقلاني نائب رئيس مصلحة الجمارك، وسامي رمضان نائب رئيس مصلحة الجمارك، ولفيف من رجال الأعمال والصناع.

وقال محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، إن هناك تعاونًا وثيقًا ومستمرا بين اللجنة ومصلحة الجمارك، مشيرًا إلى أنه يتم نقل المشكلات والمقترحات والاستماع إلى شكاوى الصناع أولًا بأول، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ودعم القطاع الصناعي.