اتحاد الصناعات: المياة المعدنية في مصر تخضع لمراحل معالجة وتعبئة تحت إشراف الهيئة القومية لسلامة الغذاء

أكد محمد فكري، رئيس شعبة العصائر والمشروبات والمياه الغازية باتحاد الصناعات، أن هناك جهات مختصة لاستلام الشكاوى الخاصة بالغذاء والمياه، مع العمل على التحقيق فيها، بما في ذلك الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومكتب الشكاوى بمجلس الوزراء

وقال محمد فكري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، ان جميع المياة “المعدنية”، في مصر، يتم التأكد من مصدرها وسلامتها، مؤكدا أنه تخضع لمراحل معالجة وتعبئة تحت إشراف الهيئة القومية لسلامة الغذاء

وتابع رئيس شعبة العصائر والمشروبات والمياه الغازية باتحاد الصناعات، أن الرقابة تشمل المصدر من خلال اللجنة العليا للمياه ووزارة الصحة.