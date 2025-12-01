علاء الزهيري: التكنولوجيا تعزز كفاءة التأمين الطبي وتحد من الاحتيال وتخفض التكاليف على العملاء

أكد علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين خلال جلسة بعنوان «تعزيز قدرات الخدمات الطبية لتلبية الطلب المتزايد في ضوء الموازنة بين التكلفة والسعر» ضمن فعاليات القمة السنوية الثانية للاستثمار في الرعاية الصحية، أن التطورات التكنولوجية في قطاع التأمين الطبي ساهمت بشكل كبير في تحسين كفاءة العمليات وتقليل الغش والاحتيال في الفواتير الطبية.

الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة يتيح لشركات التأمين مراجعة ملايين الفواتير بسرعة ودقة

وأشار الزهيري إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة يتيح لشركات التأمين مراجعة ملايين الفواتير بسرعة ودقة، والتأكد من صحة الخدمات المقدمة قبل صرف التعويضات، مما يحمي العملاء من تحمل تكاليف إضافية نتيجة الاحتيال.

وأوضح أن التكنولوجيا ساعدت أيضًا في تبسيط إصدار وثائق التأمين وتسليمها للعملاء إلكترونيًا، ما يوفر الوقت والجهد ويقلل من المصروفات التشغيلية، إضافة إلى تعزيز قدرة شركات التأمين على تقديم خدمات شاملة لملايين المواطنين والمقيمين.

وأكد الزهيري أن شركات التأمين تعمل بالتعاون مع هيئة التأمين الصحي الشامل لتقديم خدمات متكاملة تشمل التغطية الأساسية والتكميلية مثل خدمات الأسنان، مع السعي لتوسيع نطاق التغطية بما يخدم أكبر عدد ممكن من المواطنين، مع توجيه جزء من الموارد لتحسين البنية التحتية الطبية وبناء مستشفيات جديدة.