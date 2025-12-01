سلامة الغذاء: كل المياه في الأسواق ليست مياه معدنية بل مياه طبيعية

أكد الدكتور طارق الهوبي، رئيس هيئة سلامة الغذاء، أن ما يقدمه بعض صناع المحتوى أحيانًا يكون مضللًا، وأن الهدف الأساسي يجب أن يكون حماية صحة المستهلك بالتواصل مع الجهات الرسمية مثل هيئة سلامة الغذاء أو منظومة الشكاوى الموحدة بمجلس الوزراء.

وشدد طارق الهوبي، خلال لقاء خاص له مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن كل المياه في الأسواق ليست مياه معدنية، بل مياه طبيعية، وأن العينة الواحدة لا تمثل إلا نفسها، ويمكن أن تتعرض للتلوث العرضي أثناء النقل أو التحليل، لذلك لا يمكن الحكم على جودة المياه في مصر بأخذ عينات بسيطة، لأن ذلك يُعد قسوة كبيرة على النظام الرقابي والمستهلك.

وأضاف طارق الهوبي، أن الهيئة سحبت 200 ألف عينة من جميع الأغذية المتداولة خلال الـ10 أشهر الماضية، مؤكداً أن الهدف من الرقابة هو حماية صحة المستهلك، وأن أي معلومات غير دقيقة تهز ثقة المستهلك المصري في النظام الرقابي للدولة.