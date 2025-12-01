جهاز حدائق أكتوبر يكثّف حملات رفع الإشغالات وضبط الباعة الجائلين| صور

وجّه المهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، بتكثيف الحملات الأمنية والمرورية في أنحاء المدينة؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بضرورة الحفاظ على المظهر الحضاري والتصدي لمختلف أشكال الإشغالات والمخالفات.

وشهدت المدينة حملات موسّعة قادتها إدارتا التنمية والأمن بالجهاز، بالتعاون مع شرطة المرافق، استهدفت إزالة المخالفات والتعامل مع مظاهر العشوائية في عدد من المناطق الحيوية، أبرزها:

- رفع إشغالات الباعة الجائلين بمخرج طريق زويل.

- إزالة التعديات بطريق ومدخل سوق الجملة.

- إزالة إشغالات بـ"درومات" مخالفة، ومحالّ غير مرخصة بمدينة الفردوس.

- رفع الإشغالات بـ مول "زيرو وان" ومنطقة الـ 1185 عمارة.

- ضبط سيارات مخالفة ودون تصريح على طريق زويل.

وأكد رئيس الجهاز استمرار تنفيذ الحملات بشكل يومي، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات، وأن الهدف الرئيسي هو الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، وضمان السيولة المرورية وراحة السكان.