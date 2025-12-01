قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

إيقاف المتهم عن العمل.. أول رد من إسكندرية للغات على واقعة التعدي

أحمد بسيوني

أكدت مدرسة الإسكندرية للغات، أن سلامة الطُلاب وأمنهم هي الأولوية القُصوى التي تُبنى عليها سياسات المدرسة، وذلك انطلاقاً من إلتزام مدارس الإسكندرية للُغات برسالتها التعليمية ومسؤوليتها المُجتمعية، وحرصاً على وَضع الحَقائق في إطارها الصَحيح.

وأصدرت المدرسة بيانا لعرض ما قامت به من إجراءات فور إخطارها، وإيضاح الخطوات المُتخذة لتعزيز أمن أبنائنا داخل المدرسة.

اولاً: الإجراءات التي اتُّخذت فور علم المدرسة بالواقعة: 

تُؤكد إدارة المَدرسة أنه فور إخطارها رسمياً بالواقعة، بادرت بإتخاذ الإجراءات التالية:

- التعاون الكامل مع سُلطات التحقيق، وتمكين الجِهات المُختصة من أداء عَملها في إطار القانون وصولاً  للحقائق الكاملة دون إستباق للنتائج.

- إيقاف العامل المَعني عن العمل فوراً لحين إنتهاء التَحقيقات.

- زيادة تأمين جَميع مَرافق المدرسة ومنع أي تواجد داخل نِطاق الطُلاب لغير المُعلمين.

- تكثيف مُتابعة الطُلاب طوال اليوم من قبل الإدارة والفريق الإشرافي دون تعطيل العملية التعليمية.

ثانياً: آلية الإشراف داخل المدرسة

قامت المدرسة بتعزيز منظومة الإشراف اليومي من خلال:

- زيادة عدد المُشرفين في الممرات والمناطق المشتركة.

- تكليف مسؤولين إداريين إضافيين بالمتابعة الدورية لأماكن تواجد الطلاب.

- تعزيز مَنظومة مُراقبة الكاميرات كماً ونوعاً، مع مُضاعفة فِرق المُراقبة اللحظية لِضمان أعلى درجات الإنضباط.

ثالثاً: تنظيم وجود العُمال داخل المدرسة

التزمت المدرسة بإجراءات فورية لضمان الإنضباط داخل المُنشأة التعليمية، وتشمل:

- مَنع تواجُد أي عَامل خَدمات من الذُكور داخل نطاق الطلاب بشكل نهائي، وإقتصار ذلك على العاملات الإناث فقط.

- التَشديد في التحقُق مِن الهويات ومسارات الحركة داخل المدرسة.

- تعزيز المُتابعة المُباشرة من مُشرفي الإدارة.

- إعادة التَشديد على هذه الضوابِط تزامُناً مع الأحداث الحالية.

رابعاً: خطة الإدارة للفترة المُقبلة

تعمل المدرسة على تنفيذ خطة شاملة لتَعزيز الأمان، وتشمل:

- تَكثيف إجراءات السلامة والإشراف الداخلي في جميع المَرافق.

- الإلتزام بتنفيذ التوصيات الصادرة عن الجهات المُختصة دون تأخير.

- تَنظيم دَورات تَوعوية للطُلاب تحت إشراف المُختصين النَفسيين والتربويين، لتَعزيز قُدرتهم على حماية أنفسهم والإبلاغ عن أي سلوك غير آمن.

خامساً: دقة المعلومات وإحترام سَير التحقيقات

نظراً لوجود تحقيقات قائمة، تلتزم الإدارة بالتالى :

- عَدم نَشر أي معلومات غَير دَقيقة أو غَير مُكتملة.

- إحترام سِرية الإجراءات القانونية حفاظاً على حُقوق جميع الأطراف.

- التواصُل عَبر بيانات رَسمية فقط تصدُر عن المدرسة أو الجِهات المُختصة.

ختاماً:-

وأكدت مدارس الإسكندرية للُغات أن تاريخها المُمتد وقِيمها الراسِخة لم تكُن يوماً شِعارات، بل مسؤولية تَتحملها بكُل صِدق وجِدية.

- وإيماناً بأن أبناءنا هُم قَلب هذه المؤسسة وروحها، فإن المدرسة تَقف صفاً واحداً إلى جانب طُلابها وأُسَرهم، مُلتزمة بِحمايتهم ودَعمهم وتوفير كُل سُبل الأمان لهم لحِين إنتهاء التَحقيقات وظُهور الحَقيقة كامِلة.

- ⁠إن ثِقة أولياء الأمور الكِرام تُمثل أعز ما تملِكه المَدرسة، ومِنها تَستمد قُوتها وقُدرتها على تَجاوز مِثل هذه المواقف.

وتعهدت المدرسة بأن تظل مدارس الإسكندرية للُغات كما عَهِدتُموها دائماً: بيتاً تربوياً آمناً، ثابتاً على مبادئه، وفياً لأبنائه، وحريصاً على سَلامتهم فوق أي اعتبار.

الإسكندرية اسكندرية للغات التعدي الاطفال المتهم

