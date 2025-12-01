طريقة عمل الكبدة الإسكندراني بمذاق احترافي

تعد الكبدة الإسكندراني من الأكلات الشهية التى يحبها عدد كبير جدا من الأشخاص.. فكيف تعديها بمذاق شهي في المنزل؟

نعرض لكم طريقة عمل الكبدة الاسكندرانى من خلال خطوات الشيف توتا مراد مقدمة برنامج عيش وملح على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير الكبدة الإسكندراني

كيلو كبدة عصافيري

2 فلفل حامي مفروم

2 فلفل رومي سليم

كزبرة

كمون

فلفل رومي مقطع

خل

2 ملعقة كبيرة ثوم مفروم

ملح

كوب زيت

طريقة عمل الكبدة الإسكندراني

افرمي الفلفل الرومي في الكبة الكهربائية مع التوابل والثوم والخل والفلفل الحار والملح.

تبلي الكبدة بنصف الخلطة ثم احضري طاسة بها زيت ضعي فيها نصف الخلطة الآخر ثم ضعي الكبدة وقلبيها في الزيت مع الفلفل الرومي.

قلبي المكونات المحتوى لمدة 5 دقائق على النار ثم قدميها.