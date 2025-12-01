قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

اختراع دواء جديد يقضي على مرض الإيدز

أعلنت شركة أدوية أمريكية عن اختراع دواء جديد لعلاج مرض الايدز.

وتمكنت الشركة من ابتكار  عقار جديد مضاد للفيروسات القهقرية طويل المفعول "ليناكابافير".

ويعد هذا الدواء بمثابة ثورة في الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية “الإيدز” الذي حير العلماء عقود طويلة.

تجارب على الدواء

وقبل الاعلان عن الدواء أُجريت تجربتان سريريتان موسعتان على دواء الايدز الجديد.

شملت التجربة الأولى أكثر من 2000 امرأة في إفريقيا حيث أظهرت النتائج انخفاض بنسبة كبيرة وصلت ل 100% في الإصابات الجديدة.

أما التجربة الثانية شملت أكثر من 2000 رجل من مختلف الفئات ولم تسجل سوى حالتين فقط من الإصابات الجديدة.

وكانت نسبة الوقاية من فيروس الايدز 99.9%، و عززت الآمال في اعتماد الدواء بشكل أساسي في البروتوكولات العالمية للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية المسبب لمرض الايدز .

 أعلنت مؤسسة بيل وميليندا جيتس عن وجود تعاون مع شركة هندية لتصنيع الدواء بأسعار مخفضة وبتمويل مسبق وضمانات حجم إنتاج.

وقدرت تكلفة العلاج بحوالي 40 دولاراً أمريكياً سنوياً للمريض الواحد بهدف جعل دواء الايدز في متناول مؤسسات الصحة العامة الدول النامية الأكثر عرضة لوباء الايدز .

ايدز علاج الايدز اكتشاف علاج للايدز

