سامسونج تتيح تتبع الأمتعة الذكي لركاب الخطوط الجوية التركية

أتاحت الخطوط الجوية التركية، بالتعاون مع سامسونج، خدمة جديدة تُمكّن المسافرين من تتبّع أمتعتهم بسهولة عبر تقنية SmartThings Find، وذلك اعتباراً من 1 ديسمبر 2025. وبموجب هذا التعاون، تصبح الخطوط الجوية التركية أول شركة طيران في العالم تطبق هذه التقنية على نطاق خدمات الأمتعة، في خطوة تعزز جهود التحول الرقمي التي تضع راحة المسافرين في مقدمة الأولويات.

تعمل الخدمة الجديدة عبر استخدام أجهزة Galaxy SmartTag التي تُرفق مع الأمتعة، بحيث تتيح للمسافرين تتبّع حقائبهم بدقة أكبر ومعرفة موقعها في حال التأخير أو الفقدان.

كما يمكن للمسافرين تحميل صورة لأمتعتهم عبر تطبيق SmartThings Find، ما يساعد في تسريع عملية التعرف عليها واستعادتها.

وأكد كريم قزالتونتش، رئيس تقنيات المعلومات في الخطوط الجوية التركية، أن الشركة مستمرة في قيادة جهود الرقمنة داخل قطاع الطيران، معتبراً أن التعاون مع سامسونج يعزز تجربة السفر ويرفع مستوى الخدمات المقدمة للضيوف.

من جانبه، قال جايون جونج، نائب الرئيس التنفيذي في سامسونج، إن الشركة توسّع نطاق استخدام SmartThings Find عبر شراكات متعددة لتوفير مزيد من الراحة للمستخدمين.

يمثل هذا التعاون خطوة استراتيجية مهمة ضمن سعي الخطوط الجوية التركية لتطوير حلول رقمية مستقبلية تُثري جميع مراحل رحلة المسافر.