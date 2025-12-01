وزير الإسكان يوجه بمتابعة الأعمال الجارية بالمدن الجديدة

شهد النادي الرياضي بمدينة بدر اليوم مرورًا ميدانيًا لـ المهندس خالد سرور مساعد نائب رئيس الهيئة برفقة المهندس السيد أمين رئيس جهاز تنمية مدينة بدر لمتابعة الأعمال الجارية داخل النادي والوقوف على معدلات التنفيذ الفعلية على أرض الواقع.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات المهندس شريف الشربينى وزير الاسكان والمهندس عمار مندور نائب رئيس الهيئة للتنمية والإنشاءات بمتابعة الأعمال الجارية بالمدن الجديدة.

ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة في المدن الجديدة

وخلال الجولة شدد المهندس خالد سرور على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، ورفع كفاءة المواقع التي يجرى العمل بها، مع التأكيد على توفير أعلى مستوى من الجودة في جميع مراحل التنفيذ لخدمة سكان مدينة بدر.

وأكد المهندس السيد أمين أن جهاز المدينة لن يتهاون في متابعة المشروعات الخدمية وأن النادي الرياضي يأتي ضمن أولويات تحسين جودة الحياة وخلق متنفس حضاري لأهالي بدر.



