قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منظمة إرهابية عابرة للحدود.. خطوة أمريكية جديدة تحسم مستقبل جماعة الإخوان
سلوت: حققنا فوزا مهما على وست هام.. وصلاح كان وسيظل عنصرًا مهما للنادي
الإفتاء تحذر: الحجاب ليس مظهرا فقط ولن تكتمل مواصفاته إلا بهذه الشروط
إجراءات حكومية عاجلة لضبط أسعار الدواجن بالأسواق.. تفاصيل
رسميا.. مونوريل شرق النيل يبدأ التشغيل الفعلي في الأسبوع الأول من يناير
النقل تناشد المواطنين المشاركة في التوعية من مخاطر رشق الأطـ.ـفال للقطارات بالحجارة
النقل: إنشاء وتنفيذ 7 ممرات لوجستية متكاملة ضمن خطة تطوير المنظومة
شاهد.. أعمال إنشاء محطة "تحيا مصر 2" متعددة الأغراض برصيف 100 بميناء الدخيلة
السكك الحديدية تطلق مركز خدمة العملاء الصوتي للحجز والاستعلام عن تذاكر القطارات
النقل تؤكد عدم وجود أي حسابات رسمية للفريق كامل الوزير على فيسبوك
بابا الفاتيكان: قيام دولة فلسطينية الحل الوحيد لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط
مصر تترأس لجنة التواصل والنقل بمجموعة العمل الإقليمي العربي لأمن ومعلومات المسافرين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الاستعلام عن القبول المبدئي لوظائف تعاونيات البناء والإسكان عبر بوابة الوظائف

الاستعلام عن القبول المبدئي لوظائف تعاونيات البناء والإسكان عبر بوابة الوظائف
الاستعلام عن القبول المبدئي لوظائف تعاونيات البناء والإسكان عبر بوابة الوظائف
عبد الفتاح تركي

وظائف تعاونيات البناء والإسكان .. أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة المهندس حاتم نبيل إتاحة خدمة الاستعلام عن القبول المبدئي للمتقدمين لشغل الوظائف المتاحة داخل الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، مع تحديد موعد ومكان أداء الامتحان الإلكتروني لكل متقدم، وذلك عبر بوابة الوظائف الحكومية.

هذا الإجراء يجيء في إطار تنفيذ أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص في جميع مراحل التوظيف.

واقرأ أيضًا:

جهاز التنظيم والإدارة

يشهد قطاع التوظيف الحكومي خلال الفترة الحالية نشاطا ملحوظا في الإعلان عن الوظائف وتحديث آليات القبول، حيث يواصل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خطواته نحو تعزيز التحول الرقمي وتيسير إجراءات التقديم والاستعلام للمتقدمين.

يعد الإعلان الخاص بوظائف الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان واحدا من أبرز الإعلانات التي تتابعها شريحة واسعة من المهنيين المتخصصين في مجالات الهندسة والمحاسبة والشئون القانونية والإدارية.

تفاصيل الوظائف التخصصية المتاحة داخل الهيئة

أوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الإعلان السابق الخاص بالهيئة تضمن إتاحة التقدم لشغل 75 وظيفة تخصصية، موزعة على عدد من المجالات الحيوية التي تحتاج إليها الهيئة لدعم خططها في تطوير مشروعات البناء والتعاونيات السكنية.

وتنوعت الوظائف بين 24 وظيفة مهندس تنفيذ ومهندس مشروعات ثالث، و4 وظائف أخصائي حاسبات آلية ثالث، إضافة إلى 18 وظيفة محاسب ومفتش مالي جمعيات ثالث، و10 وظائف مفتش إداري جمعيات ثالث، إلى جانب 12 وظيفة محام ثالث، و7 وظائف أخصائي شئون عقارية ثالث.

التنظيم والإدارة

هذا التنوع المهني يجيء ليتناسب مع احتياجات الهيئة في متابعة إجراءات المشروعات السكنية ومراجعة الجوانب المالية والإدارية والقانونية، فضلا عن دعم التحول الرقمي في إدارات الهيئة المختلفة.

كما يبين حجم الوظائف المطروحة مدى التوسع المستمر في أعمال الهيئة، خاصة في ظل النمو الملحوظ لملفات البناء والإسكان خلال السنوات الأخيرة.

الوظائف الفنية المطلوبة لدعم الأعمال الميدانية

إلى جانب الوظائف التخصصية، أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن حاجته لشغل 11 وظيفة فنية تشمل 5 وظائف فني تنفيذ رابع و6 وظائف سائق، وذلك عبر إعلان رسمي نُشر على بوابة الوظائف الحكومية بتاريخ 4 أغسطس 2025.

وبدأ باب التقديم لهذه الوظائف خلال الفترة من 20 أغسطس وحتى 2 سبتمبر 2025، بما يتيح للمتقدمين فترة زمنية مناسبة لاستكمال جميع البيانات والمستندات المطلوبة عبر المنصة الإلكترونية.

وتعكس الوظائف الفنية المطروحة اهتمام الهيئة بتدعيم فرق المتابعة والتنفيذ الميداني، بما يضمن استمرارية سير الأعمال الفنية على مواقع المشروعات من دون تأخير، إضافة إلى توفير العمالة المساندة التي تساعد على تسهيل الإجراءات والخدمات داخل بيئة العمل.

التنظيم والإدارة

خطوات الاستعلام عن القبول المبدئي وضرورة الالتزام بالتعليمات
شدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على أهمية التزام المتقدمين لكافة الوظائف بالتعليمات المنشورة داخل صفحة الاستعلام على بوابة الوظائف الحكومية، وذلك لضمان استكمال إجراءات القبول بشكل صحيح وسليم.

وتشمل هذه التعليمات ضرورة مراجعة البيانات الشخصية، والاطلاع على التفاصيل الخاصة بموعد ومكان الامتحان الإلكتروني، وتحضير المستندات المطلوبة قبل حضور الاختبار.

كما يتيح النظام الإلكتروني إمكانية التعرف على حالة الطلب بدقة، مما يسهم في تقليل الحاجة إلى التوجه للمقرات الحكومية، ويعزز من كفاءة آلية التواصل بين المتقدمين والجهات المختصة.

ويؤكد الجهاز أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطته المستمرة لتبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع خطة الدولة للتحول الرقمي وجودة الخدمات الحكومية.

أهمية هذا الإعلان وفرص المتقدمين في سوق العمل الحكومي

يحظى الإعلان الخاص بوظائف الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان باهتمام كبير من فئات متعددة من الباحثين عن فرص عمل مستقرة داخل القطاع الحكومي، خاصة في ظل وضوح المعايير المطلوبة واعتماد آلية الاختبارات الإلكترونية التي توفر معايير دقيقة للقياس والتقييم.

كما يوفر هذا الإعلان فرصا مميزة للمتخصصين في المجالات الهندسية والمالية والقانونية والإدارية للانضمام إلى واحدة من الهيئات التي تلعب دورا محوريا في تطوير قطاع الإسكان داخل الدولة.

التنظيم والإدارة

ويشكل هذا النوع من الإعلانات الحكومية خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة بين المواطنين والجهات الرسمية، من خلال توفير بيانات واضحة للمتقدمين وضمان العدالة في مراحل الاختيار.

كما يعكس استمرار هذه الإعلانات حرص الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على تطوير منظومة التوظيف وربطها بالاحتياجات الفعلية للمؤسسات الحكومية.

وظائف تعاونيات البناء والإسكان القبول المبدئي للوظائف الحكومية الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وظائف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الاستعلام عن وظائف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة امتحان إلكتروني بوابة الوظائف الحكومية وظائف وزارة الإسكان وظائف حكومية 2025 وظائف حكومية الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

فجر السعيد تثير الجدل حول زواج دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

زيادة المعاشات

بدءاً من يناير 2026 .. رفع المعاشات لـ 13360 جنيها رسميا لهذه الفئة

جرثومة المعدة

تحذير من هذا الدواء.. سحب تشغيلة أشهر علاج لجرثومة المعدة وارتجاع المريء

أرشيفية

بعد الإلغاء..الجدول الزمني لإعادة المرحلة الأولى بانتخابات النواب

بعد واقعة إهانة معلمة… ولية أمر تكشف لـ"صدى البلد" كواليس خطيرة داخل المدرسة

بعد واقعة إهانة معلمة.. ولية أمر تكشف لـ"صدى البلد" كواليس خطيرة داخل المدرسة

عيار 21 الآن بعد الارتفاع الأخير.. سعر الذهب اليوم في مصر

عيار 21 الآن بعد الارتفاع الأخير.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

حقيقة الفيروس الجديد في مصر

حقيقة الفيروس الجديد في مصر.. الصحة توضح وتقدم نصائح مهمة للوقاية

الوطنية للانتخابات: إلغاء انتخابات مجلس النواب في 29 دائرة أبطلتها المحكمة الإدارية العليا

الوطنية للانتخابات: إلغاء انتخابات مجلس النواب في 29 دائرة أبطلتها المحكمة الإدارية العليا

ترشيحاتنا

رائد فضاء

ما مصير رائد الفضاء إذا مات على سطح القمر؟.. سيناريوهات غير متوقعة

لامين يامال

نجم المباريات الصغيرة.. لماذا يتراجع بريق لامين يامال أمام عمالقة أوروبا؟

القمر البارد

القمر البارد العملاق.. ظاهرة فلكية تخطف الأنظار في ديسمبر

بالصور

11 ألف جنيه كاش باك.. خطوات استبدال التوكتوك بسيارة كيوت

سيارة كيوت بديلة التوتوك
سيارة كيوت بديلة التوتوك
سيارة كيوت بديلة التوتوك

وصول وزير الثقافة لحضور ختام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي.. صور

وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو
وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو
وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو

سعد الصغير يعلن مشاركته فى ماراثون رمضان ٢٠٢٦

سعد الصغير يعلن مشاركته فى ماراثون رمضان ٢٠٢٦
سعد الصغير يعلن مشاركته فى ماراثون رمضان ٢٠٢٦
سعد الصغير يعلن مشاركته فى ماراثون رمضان ٢٠٢٦

حسين الجسمي يحتفي بعيد الاتحاد الـ54 في حفل كامل العدد

حسين الجسمي
حسين الجسمي
حسين الجسمي

فيديو

إلهام شاهين

إلهام شاهين تتألق بألوان علم مصر وصابرين بالأسود بحفل ختام شرم الشيخ للمسرح

اعتذار عمرو يوسف

اعتذار وتوضيح .. ماذا قال عمرو يوسف عن “الجرأة” ودينا الشربيني؟

المتهمين

عامل يختلق واقعة خطف لأحد أقاربه .. الداخلية تكشف الحقيقة

المتهمين

خلافات الجيرة تنتهي بمشاجرة بالأسلحة البيضاء في الإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: دعكم من عنصرية الجاهلية !

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: البشرية والذكاء الاصطناعي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد