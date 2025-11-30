الاستعلام عن القبول المبدئي لوظائف تعاونيات البناء والإسكان عبر بوابة الوظائف

وظائف تعاونيات البناء والإسكان .. أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة المهندس حاتم نبيل إتاحة خدمة الاستعلام عن القبول المبدئي للمتقدمين لشغل الوظائف المتاحة داخل الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، مع تحديد موعد ومكان أداء الامتحان الإلكتروني لكل متقدم، وذلك عبر بوابة الوظائف الحكومية.

هذا الإجراء يجيء في إطار تنفيذ أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص في جميع مراحل التوظيف.

يشهد قطاع التوظيف الحكومي خلال الفترة الحالية نشاطا ملحوظا في الإعلان عن الوظائف وتحديث آليات القبول، حيث يواصل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خطواته نحو تعزيز التحول الرقمي وتيسير إجراءات التقديم والاستعلام للمتقدمين.

يعد الإعلان الخاص بوظائف الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان واحدا من أبرز الإعلانات التي تتابعها شريحة واسعة من المهنيين المتخصصين في مجالات الهندسة والمحاسبة والشئون القانونية والإدارية.

تفاصيل الوظائف التخصصية المتاحة داخل الهيئة

أوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الإعلان السابق الخاص بالهيئة تضمن إتاحة التقدم لشغل 75 وظيفة تخصصية، موزعة على عدد من المجالات الحيوية التي تحتاج إليها الهيئة لدعم خططها في تطوير مشروعات البناء والتعاونيات السكنية.

وتنوعت الوظائف بين 24 وظيفة مهندس تنفيذ ومهندس مشروعات ثالث، و4 وظائف أخصائي حاسبات آلية ثالث، إضافة إلى 18 وظيفة محاسب ومفتش مالي جمعيات ثالث، و10 وظائف مفتش إداري جمعيات ثالث، إلى جانب 12 وظيفة محام ثالث، و7 وظائف أخصائي شئون عقارية ثالث.

هذا التنوع المهني يجيء ليتناسب مع احتياجات الهيئة في متابعة إجراءات المشروعات السكنية ومراجعة الجوانب المالية والإدارية والقانونية، فضلا عن دعم التحول الرقمي في إدارات الهيئة المختلفة.

كما يبين حجم الوظائف المطروحة مدى التوسع المستمر في أعمال الهيئة، خاصة في ظل النمو الملحوظ لملفات البناء والإسكان خلال السنوات الأخيرة.

الوظائف الفنية المطلوبة لدعم الأعمال الميدانية

إلى جانب الوظائف التخصصية، أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن حاجته لشغل 11 وظيفة فنية تشمل 5 وظائف فني تنفيذ رابع و6 وظائف سائق، وذلك عبر إعلان رسمي نُشر على بوابة الوظائف الحكومية بتاريخ 4 أغسطس 2025.

وبدأ باب التقديم لهذه الوظائف خلال الفترة من 20 أغسطس وحتى 2 سبتمبر 2025، بما يتيح للمتقدمين فترة زمنية مناسبة لاستكمال جميع البيانات والمستندات المطلوبة عبر المنصة الإلكترونية.

وتعكس الوظائف الفنية المطروحة اهتمام الهيئة بتدعيم فرق المتابعة والتنفيذ الميداني، بما يضمن استمرارية سير الأعمال الفنية على مواقع المشروعات من دون تأخير، إضافة إلى توفير العمالة المساندة التي تساعد على تسهيل الإجراءات والخدمات داخل بيئة العمل.

خطوات الاستعلام عن القبول المبدئي وضرورة الالتزام بالتعليمات

شدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على أهمية التزام المتقدمين لكافة الوظائف بالتعليمات المنشورة داخل صفحة الاستعلام على بوابة الوظائف الحكومية، وذلك لضمان استكمال إجراءات القبول بشكل صحيح وسليم.

وتشمل هذه التعليمات ضرورة مراجعة البيانات الشخصية، والاطلاع على التفاصيل الخاصة بموعد ومكان الامتحان الإلكتروني، وتحضير المستندات المطلوبة قبل حضور الاختبار.

كما يتيح النظام الإلكتروني إمكانية التعرف على حالة الطلب بدقة، مما يسهم في تقليل الحاجة إلى التوجه للمقرات الحكومية، ويعزز من كفاءة آلية التواصل بين المتقدمين والجهات المختصة.

ويؤكد الجهاز أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطته المستمرة لتبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع خطة الدولة للتحول الرقمي وجودة الخدمات الحكومية.

أهمية هذا الإعلان وفرص المتقدمين في سوق العمل الحكومي

يحظى الإعلان الخاص بوظائف الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان باهتمام كبير من فئات متعددة من الباحثين عن فرص عمل مستقرة داخل القطاع الحكومي، خاصة في ظل وضوح المعايير المطلوبة واعتماد آلية الاختبارات الإلكترونية التي توفر معايير دقيقة للقياس والتقييم.

كما يوفر هذا الإعلان فرصا مميزة للمتخصصين في المجالات الهندسية والمالية والقانونية والإدارية للانضمام إلى واحدة من الهيئات التي تلعب دورا محوريا في تطوير قطاع الإسكان داخل الدولة.

ويشكل هذا النوع من الإعلانات الحكومية خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة بين المواطنين والجهات الرسمية، من خلال توفير بيانات واضحة للمتقدمين وضمان العدالة في مراحل الاختيار.

كما يعكس استمرار هذه الإعلانات حرص الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على تطوير منظومة التوظيف وربطها بالاحتياجات الفعلية للمؤسسات الحكومية.