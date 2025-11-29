قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

وظائف مشروع الضبعة 2025 برواتب تصل 13 ألف جنيه .. والتقديم 5 أيام

عبد الفتاح تركي

وظائف مشروع الضبعة .. في خطوة جديدة تعزز فرص التشغيل وتدعم مشاركة الشباب في المشروعات القومية الكبرى، أعلنت وزارة العمل، بالتنسيق مع إحدى شركات الإنشاءات، عن إتاحة مجموعة واسعة من الوظائف الجديدة داخل مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، وذلك في إطار توجيهات وزير العمل محمد جبران بضرورة توفير فرص حقيقية ومناسبة للعمالة المصرية.

وظائف مشروع الضبعة

وأكدت الوزارة أن هذه الوظائف تأتي برواتب مجزية تبدأ من 10.000 جنيه وتصل إلى 13.000 جنيه شهريًا، بالإضافة إلى حوافز شهرية وحوافز للإنتاج، وهو ما يعكس الاهتمام المتزايد بتحسين بيئة العمل وتحفيز العمالة على المشاركة بفعالية في هذا المشروع الحيوي.

وكالة الطاقة الذرية: محطة الضبعة النووية تعد أحد المشاريع الضخمة في مصر

تأتي هذه الخطوة في ظل توجه الدولة إلى تعزيز قطاع الطاقة، وإطلاق مشروعات ضخمة تُسهم في توفير فرص عمل لآلاف المواطنين، وتخلق بيئة تشغيلية قادرة على استيعاب مختلف التخصصات الفنية والعمالية.

وتضم الفرص المطروحة 1450 وظيفة جديدة تشمل العديد من المسميات المطلوبة داخل موقع العمل، وهو ما يتيح فرصًا مميزة لفئات متعددة من الباحثين عن عمل.

التخصصات المطلوبة في وظائف مشروع الضبعة

أوضحت وزارة العمل أن فرص العمل المتاحة تتوزع على عدة تخصصات فنية وعمالة، وجاءت على النحو الآتي:

  • 400 حداد مسلح
  • 400 نجار مسلح
  • 200 عامل عادي
  • 150 فورمجي خرسانة
  • 300 نجار شدة معدنية
فرص عمل في محطة الضبعة

وتُعد هذه التخصصات من الركائز الأساسية لمراحل إنشاء المشروع، مما يجعل الحاجة إليها كبيرة لضمان سرعة تنفيذ الأعمال وفق المعايير الإنشائية المطلوبة. 

وتساهم هذه الوظائف في دعم القطاع الفني وتشجيع العمالة المصرية المدربة على الانخراط في مشروعات عملاقة تُعد الأهم والأضخم في تاريخ الطاقة داخل مصر.

المزايا المقدمة للعمال داخل موقع المشروع

لم تقتصر الفرص التي أعلنتها وزارة العمل على الرواتب المجزية فقط، إذ أشارت الوزارة إلى مجموعة من المزايا التي ستُقدَّم للعاملين داخل مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، وتشمل هذه المزايا الآتية:

  • توفير سكن للعمال بالقرب من موقع المشروع
  • وسائل انتقال داخلية من وإلى المشروع
  • تقديم ثلاث وجبات يوميًا
محطة الضبعة النووية

وتأتي هذه المزايا في إطار سعي الشركة المنفِّذة للمشروع إلى توفير بيئة عمل متكاملة، وتشجيع العمالة على الاستقرار داخل موقع العمل، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الإنتاج وجودة التنفيذ.

طريقة التقديم على وظائف مشروع الضبعة 2025

دعت وزارة العمل جميع المواطنين الراغبين في التقديم إلى الإسراع بتعبئة الطلبات الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وذلك ابتداءً من يوم الجمعة 28 ولمدة خمسة أيام متتالية، حرصًا على منح الفرصة للجميع خلال فترة تقديم مناسبة وواضحة.

وتتم عملية التقديم عبر الرابط الذي نشرته الوزارة ضمن إعلانها الرسمي.

كما أكدت الوزارة أن أي استفسارات تتعلق بفرص العمل المطروحة يمكن الحصول عليها من خلال التواصل عبر الهاتف أو الواتس آب على الأرقام الآتية:
01271817923
01553700906
وتتيح هذه الخدمة سهولة التواصل بين المواطنين والجهة المنظمة، بما يسهم في سرعة الرد على تساؤلات المتقدمين وتوضيح جميع الخطوات المطلوبة لإتمام عملية التسجيل.

محطة الضبعة

جهود وزارة العمل لدعم التشغيل

أكدت وزارة العمل في بيانها أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة موسعة تستهدف توفير فرص عمل لائقة للشباب المصري، وتعزيز مشاركتهم في المشاريع القومية التي تُعد ركيزة أساسية لدفع عجلة التنمية.

كما شددت الوزارة على أنها مستمرة في التعاون مع مختلف الشركات العاملة داخل الدولة، بهدف خلق مسارات تشغيل حقيقية ومستدامة، وضمان توفير بيئة عمل آمنة ومحفزة لجميع العاملين.

محطة الضبعة النووية 

ويُعد مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية واحدًا من المشاريع الإستراتيجية الكبرى، ما يجعل الحاجة إلى العمالة المؤهلة ضرورة ملحة لضمان تنفيذ المشروع وفق أعلى معايير الجودة.

ومن ثمّ فإن توفير هذه الوظائف يعد خطوة قوية نحو دعم الاقتصاد الوطني وتمكين الكوادر المصرية في مجال الطاقة والإنشاءات.

