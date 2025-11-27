قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المشوار يبدأ من 10 جنيهات.. انطلاق السيارات البديلة للتوك توك في الهرم
التحرير الفلسطينية : على جيش الاحتلال الانسحاب من كل أراضي غزة ووقف أي تصعيد
الآثار تكشف حقيقة إنشاء مبنى خرساني بالدير البحري
الجيش الملكي يرفع حالة الطوارئ قبل مواجهة الأهلي في دوري الأبطال
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستقبل وفد سفراء أمريكا اللاتينية لبحث فرص الاستثمار
لا انتشار لأي فيروسات في مصر .. ونحمي مصالحنا المائية | رسائل قوية من رئيس الوزراء
الأونروا: جيش الاحتلال يواصل التدمير والهدم في مخيمات شمال الضفة الغربية
أكبر مأساة منذ 30 عامًا.. ارتفاع ضحايا أعنف حريق في هونغ كونغ إلى 65 شخصا | صور
قيادي بمستقبل وطن: رسائل الرئيس في الأكاديمية العسكرية تؤسس لمرحلة جديدة من الشفافية
مهرجان الوادي الجديد يجسد عادات وتقاليد رياضات وفنون شعبية من الموروث الثقافي لحياة الواحة
رئيس الوزراء لصدى البلد: لم نرصد وجود أي فيروسات أو متحورات في مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

"التنظيم والإدارة" يعيد فتح التقديم في مسابقات وظائف معلم مساعد .. تفاصيل

التنظيم والادارة
التنظيم والادارة
آية الجارحي

أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، اليوم استدراكات موسعة لعدد 5 إعلانات خاصة بمسابقات شغل وظائف /معلم مساعد مادة) لمرحلة التعليم الأساسي (الإبتدائي – الإعدادي) للعاملين بنظام الحصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك استجابة للطلبات المتزايدة التي تلقاها الجهاز من عدد كبير من العاملين بالحصة ممن يحملون تخصصات لم تُدرج ضمن الإعلانات الأصلية، وحرصًا على ضمان تكافؤ الفرص بينهم وبين زملائهم.

ويتيح الاستدراك فتح باب التقديم من 15 حتى 28 ديسمبر المقبل عبر بوابة الوظائف الحكومية: https://jobs.caoa.gov.eg/Default_Jobs.aspx ،مع إتاحة الاطلاع على الشروط والمستندات المطلوبة على الموقع، وذلك في مواد: الرياضيات، واللغة العربية، والدراسات الاجتماعية، واللغة الإنجليزية، والعلوم.


وأوضح الجهاز أن هذه الخطوة جاءت تقديرًا لجهود العاملين بالحصة ودورهم في سد العجز داخل المدارس، وفي ضوء تنسيق كامل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وفي هذا الإطار، قام الجهاز بإعادة فتح التقديم في الإعلانات التي نُشرت في شهر يونيو الماضي لإتاحة الفرصة للتخصصات التي لم تُذكر سابقًا بالتقديم في نفس المسابقة أسوة بزملائهم، مع التأكيد على أن من سبق له التقديم في الإعلان الأصلي لا يحتاج إلى التقديم مرة أخرى، وأن إعادة فتح التقديم تقتصر فقط على التخصصات المستجدة في الاستدراك.


وفيما يتعلق بالتخصصات التي أضيفت في مسابقات المواد الخمس:
-    مادة الرياضيات
أعلن الجهاز في استدراكه الخاص بوظيفة معلم مساعد رياضيات التي - خصص لها في الإعلان الأصلي ١١٦٩٣ وظيفة- إتاحة التقديم لخريجي:
أولاً: كليات لا تتطلب الحصول على دبلوم تربوي، عدا (التخصصات/الشعب/الأقسام) السابق الإعلان عنها:
•     كلية التربية النوعية (معلم فصل وتعليم مجتمعي)
•    كلية التربية (معلم فصل/علوم تجارية/تعليم تجاري)
ثانيًا: كليات تتطلب الحصول على دبلوم تربوي، عدا (التخصصات/الشعب/الأقسام) السابق الإعلان عنها، وفي حالة عدم إرفاقه سيتم رفض الطلب:
•    كلية تجارة جميع الُشعب.
•    كلية علوم تخصص علوم الحاسب.
-    مادة اللغة العربية
وتضمّن استدراك مادة اللغة العربية – التي خُصص لها في الإعلان الأصلي 14031 وظيفة  السماح بالتقديم لخريجي:
أولاً: كليات لا تتطلب الحصول على دبلوم تربوي، عدا (التخصصات/الشعب/الأقسام) السابق الإعلان عنها:
•     كلية التربية النوعية (معلم فصل وتعليم مجتمعي)
•    كلية التربية (لغة عربية ودراسات اسلامية/دراسات إسلامية/معلم فصل وتعليم مجتمعي)
ثانيًا: كليات تتطلب الحصول على دبلوم تربوي، عدا (التخصصات/الشعب/الأقسام) السابق الإعلان عنها، وفي حالة عدم إرفاقه سيتم رفض الطلب:
•    كلية الآداب تخصصات الدراسات الاسلامية والعربية، دراسات إسلامية.
•    كلية الشريعة والقانون تخصص الشريعة الاسلامية.
•    كلية الدراسات الإسلامية والعربية تخصص الشريعة الإسلامية، وأصول الدين.
-    مادة الدراسات الاجتماعية
وتضمن استدراك مادة الدراسات الاجتماعية – التي خُصص لها في الإعلان الأصلي 4677 وظيفة – إتاحة التقديم لخريجي:
كليات تتطلب الحصول على دبلوم تربوي، وفي حالة عدم إرفاقه سيتم رفض الطلب:
•    كلية الآثار جميع الشعب.
•    كلية الأداب شعبة آثار.
•    كلية الأداب شعبة حضارة.
-    مادة اللغة الإنجليزية
أما استدراك مادة اللغة الإنجليزية – التي خُصص لها في الإعلان الأصلي 9354 وظيفة – فقد نص على السماح بالتقديم لخريجي:
كليات تتطلب الحصول على دبلوم تربوي، عدا (التخصصات/الشعب/الأقسام) السابق الإعلان عنها، وفي حالة عدم إرفاقه سيتم رفض الطلب:
•    كلية الألسن جميع الشعب.
•    كلية اللغات والترجمة جميع الشعب.
-    مادة العلوم
وتضمّن استدراك مادة العلوم – التي خُصص لها في الإعلان الأصلي 7016 وظيفة – إتاحة التقديم لخريجي:
كليات تتطلب الحصول على دبلوم تربوي، وفي حالة عدم إرفاقه سيتم رفض الطلب:
•    كلية الزراعة جميع الشعب.
وشدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على أن إعادة إتاحة التقديم تقتصر حصريًا على الكليات والتخصصات الجديدة المضافة في الاستدراك، دون السماح بقبول أي متقدم جديد من التخصصات التي كانت مدرجة بالفعل في الإعلانات الأصلية الصادرة في شهر يونيو الماضي.


وأكد الجهاز أهمية انضباط بيانات المتقدمين، وعلى الأخص تاريخ الحصول على المؤهل أو الدبلوم والسن، بحيث تتوافق بالكامل مع الشروط المعلنة في إعلانات يونيو، موضحًا أنه لن يقبل أي طلب إذا كان تاريخ المؤهل أو الدبلوم لاحقًا لتاريخ غلق الإعلان الأصلي، وأن القبول يقتصر فقط على من استوفوا الشروط وكان تاريخ مؤهلاتهم سابقًا على هذا التاريخ.


كما جدد الجهاز التأكيد على أن الامتحان الإلكتروني سيُعقد مرة واحدة لجميع المتقدمين سواء في الإعلانات السابقة أو الاستدراكات الجديدة، وبذات الضوابط وقواعد المفاضلة المعمول بها.

بوابة الوظائف الحكومية الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اخبار مصر مسابقات وظائف معلم تكافوء الفرص

المزيد

