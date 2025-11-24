قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البيت الأبيض تعليقا على ضرب لبنان: ترامب يؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-11-2025
معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش
ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟
أسعار وطرق استخراج شهادة ميلاد جديدة
الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة
5 سنن عند سماع أذان الفجر.. لا تفوت ثوابها
رئيس السنغال: العلاقة مع مصر تمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين الدول الإفريقية
شكوى جديدة في الفيفا.. تفاصيل فسخ صلاح مصدق عقده مع الزمالك
رغم تصنيفه إرهابيا.. ترامب يخطط لإجراء محادثة مباشرة مع الرئيس الفنزويلي
القبض على مرشح للنواب و12من أنصاره اقتحموا قسم شرطة في دمياط
رئيس التنظيم والإدارة: حريصون على تقديم الدعم اللازم للهيئة الوطنية للصحافة

الوطنية للصحافة
الوطنية للصحافة
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

استقبل المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم الإثنين، المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، في لقاء تناول سبل تعزيز التعاون المؤسسي والتنسيق المشترك بين الجانبين في الملفات ذات الاهتمام المتبادل.

وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الجهاز بضيفه، مؤكدًا حرص “التنظيم والإدارة” باعتباره بيت الخبرة الوطني في مجالات التنظيم الإداري والتطوير المؤسسي وتنمية الموارد البشرية على تقديم الدعم الفني والاستشاري اللازم للهيئة الوطنية للصحافة، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة العمل وتحسين مستوى الخدمات وفقًا للأطر المنظمة لعمل الهيئة.

من جهته، قدم المهندس عبدالصادق الشوربجي التهنئة للمهندس حاتم نبيل بمناسبة توليه رئاسة الجهاز، مشيدًا بالدور المحوري الذي يقوم به الجهاز في النهوض بمستوى الأداء الحكومي، معربًا عن اعتزازه بعلاقات التعاون الوثيقة بين المؤسستين والدعم المتبادل الذي يرسخ مناخًا مؤسسيًا قائمًا على المهنية والاحترام.

واختتم اللقاء بالاتفاق على تعزيز قنوات التواصل بين الجانبين، وتكثيف العمل المشترك في الملفات ذات الأولوية، بما يضمن دعم خطط الإصلاح الإداري وتطوير الأداء المؤسسي بصورة مستدامة.

رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة المهندس حاتم نبيل

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم

ياسمين صبري ووالدها

زهقنا من الجهل| خلاف جديد في وجهات النظر بين ياسمين صبري ووالدها لهذا السبب

الذهب

400 جنيه قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

فصل الشتاء

انخفاض حاد في درجات الحرارة.. موعد بداية فصل الشتاء رسمياً وعدد أيامه

بالصور .. وفاة 7 مصريين من الفيوم في حادث بـ السعودية

بالصور .. وفاة 7 مصريين من الفيوم في حادث بـ السعودية

رمضان صبحى

عمر هريدي ينشر صور المتهم الهارب بقضية رمضان صبحي مع لاعبين وفنانين

طقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

مادة أغلى من الذهب والألماس

الجرام بـ 140 مليون دولار| اكتشاف مادة أغلى من الذهب والألماس.. ما هي؟

أحمد فؤاد اباظة، رئيس لجنة الشؤون العربية بالنواب

رئيس عربية النواب: إقبال المواطنين على الانتخابات فاق كل التوقعات

انتخابات مجلس النواب 2025

برلماني: تصويت الرئيس السيسي مع انطلاق انتخابات النواب رسالة قوية لأهمية المشاركة الفاعلة

انتخابات مجلس النواب 2025

غياب الدعاية وبطاقات انتخابية بطريقة «برايل».. 7 مشاهد في اليوم الأول بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب 2025

بالصور

ساندويتش البيض السحري… وصفة أشعلت إنستجرام

ساندويتش البيض السحري… الوصفة التي كسرت إنستغرام
أسرار الطبخ الصحي… كيف تصنعين وجبة لذيذة تحبها أسرتك بدون سعرات زائدة؟

الاكل الصحي
مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟

مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟
تسريب صور من مرسيدس G‑Class الكهربائية بحجمها الصغير

مرسيدس
ياسر جلال وسمر متولي

ياسر جلال يشيد بأداء سمر متولي في "كلهم بيحبوا مودي": ممثلة شاطرة وبتقدمي كوميدي حلو جدًا

محمد رضوان

محمد رضوان: بحب المفاجآت فى أدواري و مشاركتى فى موسم رمضان 2026 لم تحسم |خاص

محمد رمضان

محمد رمضان يروج لأغنيته "معاك للصبح" ويكشف موعد طرحها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

