تماثل للشفاء.. المخرج عمر عبد العزيز بدون كرسي متحرك في مهرجان الفيوم السينمائي

ظهر المخرج عمر عبد العزيز، بدون كرسي متحرك خلال فعاليات الدورة الثانية مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة، بعدما بدأ يتماثل للشفاء من كسر القدم.

وظهر عمر عبد العزيز، في فعاليات المهرجان ممسكا بعكاز يتوكأ عليه بعدما قام بفك الجبس عن قدمه وبدأ يتماثل للشفاء.

مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة

انطلقت أول أمس الثلاثاء 25 نوفمبر، فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة، وسط حضور كبير من نجوم الفن وصنّاع السينما، وعدد من قيادات الحكومة والمسؤولين، وعلى رأسهم الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، في أجواء احتفالية أبرزت مكانة الفيوم كأحد أهم مراكز الفعاليات الثقافية والفنية.

وشهد حفل الافتتاح تواجد نخبة من نجوم الفن، من بينهم المخرج الكبير علي بدرخان، والكاتب الدكتور مدحت العدل، والفنانة داليا مصطفى، والفنان صبري فواز، والفنان صدقي صخر، والفنان أحمد مجدي، والفنان أحمد فتحي، والمخرج يسري نصر الله، إلى جانب عدد من الشخصيات البارزة ووفود عربية وأجنبية مشاركة في المهرجان.

وقدّمت الإعلامية رباب الشريف الحفل، مؤكدة في كلمتها أن الدورة الثانية تأتي لتعزيز دور السينما في نشر الوعي البيئي، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه البيئة محليًا وعالميًا، من خلال عروض أفلام ومسابقات وندوات وورش عمل متخصصة.

وألقى المخرج هاني لاشين، رئيس المهرجان، كلمة خلال الافتتاح، أكد فيها أن الدورة الثانية تشمل مجموعة متنوعة من الفعاليات وعروض الأفلام، موجّهًا شكره لمحافظ الفيوم على دعمه الكبير للمهرجان، كما قدّم التحية للمكرَّمين هذا العام.

وشهد الحفل تكريم المخرج الكبير علي بدرخان عن مشواره الفني، إضافة إلى تكريم السيناريست مدحت العدل والفنانة داليا مصطفى، الذين أعربوا عن سعادتهم بالتكريم الذي يأتي من محافظة لها مكانة خاصة لديهم.

وتستمر فعاليات المهرجان حتى 30 نوفمبر، وتشمل عروضًا لأفلام روائية ووثائقية قصيرة وطويلة، إلى جانب برامج موازية تستهدف دعم المواهب الشابة وتسليط الضوء على القضايا البيئية في إطار فني مبتكر. وتقام الدورة الثانية تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، على ضفاف بحيرة قارون، بمشاركة 60 فيلمًا من 22 دولة.