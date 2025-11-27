محمد السباعي بطلا لمسلسل "جعلوني مجرما" على خطى فريد شوقي

كشف الفنان محمد السباعي عن مفاجأة عودته للتمثيل كبطل لعمل درامي جديد يحمل اسم "جعلوني مجرما" وهو اسم الفيلم الشهير الذي جسده من قبل جده الفنان الراحل فريد شوقي عام 1954

ونشر السباعي صورة تجمعه بالمنتج إيهاب منير الذي تحمس لفكرة السباعي التي كتبها وسيقوم ببطولتها في عمل درامي مكون من ١٥ حلقة ومن إخراج محمد بكير والذي عبر السباعي عن سعادته بالتعاون معه لأنه يعتبره من أهم المخرجين في عالم الدراما

أعلن السباعي أيضا أن المسلسل فكرته وأحداثه مختلفة تماما عن الفيلم الشهير لفريد شوقي ولكنها تدور أيضا في عالم الجريمة والأكشن وسيشهد العديد من الأبطال وضيوف الشرف ومن المفترض بداية تصويره بعد شهر رمضان المقبل وعرضه على إحدى المنصات

يذكر أن فيلم جعلوني مجرما من إنتاج عام 1954، بطولة فريد شوقي وهدى سلطان ويحيى شاهين وإخراج عاطف سالم،قصة الفيلم حقيقة قدمها فريد شوقي عن أحد الأطفال بالإصلاحية والتي كان شقيقه الضابط أحمد شوقي مأمورا عليها. وقد صدر عقب عرض هذا الفيلم قانون مصري ينص على الإعفاء من السبقة الأولى في الصحيفة الجنائية حتى يتمكن المخطئ من بدء حياة جديدة