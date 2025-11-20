رئيس المركزي للتنظيم والإدارة يستقبل المدير التنفيذي للمركز القومي لإدارة المجال الجوي

استقبل المهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بمقر الجهاز بالعاصمة الإدارية الجديدة، اللواء جوي الوليد فاروق الشرقاوي المدير التنفيذي للمركز القومي لإدارة المجال الجوي، وكابتن وائل عزت عمار، نائب أول المدير التنفيذي، الذين قاما بزيارة الجهاز لتقديم الشكر والتقدير على الجهود التي بذلها الجهاز في إنهاء واعتماد الهيكل التنظيمي والوظيفي للمركز، واعتماد بطاقات الوصف الوظيفي.

وخلال اللقاء، أكد المهندس حاتم نبيل أن الجهاز يلتزم بدعم المؤسسات الحكومية في استكمال هياكلها التنظيمية وتمكينها من أداء أدوارها وفق معايير الحوكمة والكفاءة، مشيرًا إلى أن استكمال ملف المركز يأتي في إطار دعم القطاعات الحيوية المرتبطة بالأمن القومي وإدارة المجال الجوي.

وأوضح أن الجهاز مستمر في تقديم الدعم الفني اللازم، خاصة فيما يتعلق ببناء القدرات وتطوير المسارات الوظيفية بما يواكب التطور المؤسسي.

من جانبه، أعرب اللواء جوي الوليد الشرقاوي عن تقديره الكبير لجهود الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مؤكّدًا أن اعتماد الهيكل التنظيمي والوظيفي وبطاقات الوصف كان خطوة محورية مكنت المركز من تعزيز جاهزيته وتطوير منظومة عمله. وأضاف أن المركز يعمل حاليًا على استكمال إجراءات اعتماد مركز تدريبي متخصص لرفع كفاءة الكوادر العاملة في إدارة المجال الجوي.

ووجه اللواء الشرقاوي الدعوة لرئيس الجهاز لزيارة مقر المركز خلال الفترة المقبلة.

وفي ختام الزيارة، قدم اللواء الوليد الشرقاوي درع المركز تقديرًا للمهندس حاتم نبيل، تعبيرًا عن تقدير المركز للتعاون البناء ودور الجهاز في دعم ملفاته التنظيمية.