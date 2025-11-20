قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحق اشتري .. شعبة مواد البناء توجه رسالة عاجلة للمواطنين
هل يجوز تكليف شخص بمهام موظف آخر مقابل أجر؟.. الإفتاء تحدد حكم الشرع
تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
فنزويلا تحشد أسلحة ثقيلة على ساحل الكاريبي .. وتعلن استعدادها لحرب طويلة
بدء توافد الفنانين إلى السجادة الحمراء لختام مهرجان القاهرة السينمائي
المتهم الثاني في واقعة التعدي على أطفال مدرسة دولية بالسلام يعترف بالجريمة| تفاصيل مثيرة
واشنطن تضغط وزيلينسكي يصرخ: خطة ترامب السلام تفقدنا الكرامة
ذروة في ارتفاع درجات الحرارة .. الأرصاد تصدر بيانا مهما بشأن طقس الأيام القادمة
عودة عاشور .. قائمة الأهلي لمواجهة شبيبة القبائل بدوري أبطال إفريقيا
مصاريفها فوق الـ 70 ألف جنيه | الأهالي يطالبون بإعدام المعتدين على تلاميذ مدرسة السلام
التصويت الاثنين المقبل بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.. اعرف لجنتك بالرقم القومي
بث مباشر .. الوطنية تتابع مع السفارات سير العملية الانتخابية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رئيس المركزي للتنظيم والإدارة يستقبل المدير التنفيذي للمركز القومي لإدارة المجال الجوي

حاتم نبيل
حاتم نبيل
ٱية الجارحى

استقبل المهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بمقر الجهاز بالعاصمة الإدارية الجديدة، اللواء جوي الوليد فاروق الشرقاوي المدير التنفيذي للمركز القومي لإدارة المجال الجوي، وكابتن وائل عزت عمار، نائب أول المدير التنفيذي، الذين قاما بزيارة الجهاز لتقديم الشكر والتقدير على الجهود التي بذلها الجهاز في إنهاء واعتماد الهيكل التنظيمي والوظيفي للمركز، واعتماد بطاقات الوصف الوظيفي.

وخلال اللقاء، أكد المهندس حاتم نبيل أن الجهاز يلتزم بدعم المؤسسات الحكومية في استكمال هياكلها التنظيمية وتمكينها من أداء أدوارها وفق معايير الحوكمة والكفاءة، مشيرًا إلى أن استكمال ملف المركز يأتي في إطار دعم القطاعات الحيوية المرتبطة بالأمن القومي وإدارة المجال الجوي.

وأوضح أن الجهاز مستمر في تقديم الدعم الفني اللازم، خاصة فيما يتعلق ببناء القدرات وتطوير المسارات الوظيفية بما يواكب التطور المؤسسي.

من جانبه، أعرب اللواء جوي الوليد الشرقاوي عن تقديره الكبير لجهود الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مؤكّدًا أن اعتماد الهيكل التنظيمي والوظيفي وبطاقات الوصف كان خطوة محورية مكنت المركز من تعزيز جاهزيته وتطوير منظومة عمله. وأضاف أن المركز يعمل حاليًا على استكمال إجراءات اعتماد مركز تدريبي متخصص لرفع كفاءة الكوادر العاملة في إدارة المجال الجوي.

ووجه اللواء الشرقاوي الدعوة لرئيس الجهاز لزيارة مقر المركز خلال الفترة المقبلة.

وفي ختام الزيارة، قدم اللواء الوليد الشرقاوي درع المركز تقديرًا للمهندس حاتم نبيل، تعبيرًا عن تقدير المركز للتعاون البناء ودور الجهاز في دعم ملفاته التنظيمية.

جهاز مركزي تقدير تقدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

صواريخ كينجال

أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025

ترشيحاتنا

الجمارك مع المضبوطات

جمارك الإسكندرية تضبط محاولتى تهريب هواتف محمولة | صور

إنبي

إنبي يفوز على اتحاد بسيون بدوري الكرة النسائية

الحصاد الأسبوعي

اتفاقيات تمويل ميسرة | ننشر تفاصيل الحصاد الأسبوعي لوزارة التخطيط

بالصور

بدء توافد الفنانين إلى السجادة الحمراء لختام مهرجان القاهرة السينمائي

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

كارثة غير متوقعة.. احذري تخزين الثوم والخبز في الثلاجة

تخزين الثوم والخبز في الثلاجة
تخزين الثوم والخبز في الثلاجة
تخزين الثوم والخبز في الثلاجة

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

فيديو

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد