بسبب الشبورة الكثيفة.. الإسكندرية تغلق الطريق الصحراوي وتحذر السائقين
ما يقرب من 200 لقاء ومشاركة واستقبال وفود محلية ودولية لمفتي الجمهورية خلال 2025
ألمانيا .. انهيار مبنى سكني نتيجة انفجار قوي بمدينة ألبشتات
الأمواج تتجاوز 5 أمتار.. إنذار بحري بشأن الملاحة في المتوسط بمصر
نرحب بالنقد .. النقل تستجيب لشكاوى المواطنين وتنهي أعمال صيانة "وصلة السنانية" بدمياط
ترامب يكشف مدة سيطرة الولايات المتحدة على فنزويلا
نحو 3 ملايين راكب شهريًا.. ارتفاع ملحوظ في حركة المسافرين بمطار القاهرة
شقيت عليه 12 سنة | ماذا قالت والدة السبّاح يوسف محمد أمام المحكمة
دعاؤك رابح في كل الأحوال.. 3 عطايا تنتظرك إحداها عند الدعاء
الجيش السوري يعلن حظر التجوّل في أحياء حلب بهذا الموعد
هنا ابنة شيرين عبد الوهاب تغني لوالدتها على بالي.. فيديو
المجالس الطبية .. طريقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026
نحو 3 ملايين راكب شهريًا.. ارتفاع ملحوظ في حركة المسافرين بمطار القاهرة

نورهان خفاجي

شهد مطار القاهرة الدولي خلال شهر ديسمبر 2025 ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات التشغيل مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس النمو المستمر لحركة الطيران والسفر.

وبلغ إجمالي عدد الرحلات الجوية خلال الفترة من 1 إلى 31 ديسمبر 2025 نحو 20.8 ألف رحلة جوية، بنسبة زيادة قدرها 12% مقارنة بنحو 18.6 ألف رحلة خلال ديسمبر 2024.

كما سجّل عدد الركاب خلال شهر ديسمبر 2025 نحو 2.87 مليون راكب، مقابل 2.52 مليون راكب خلال الفترة نفسها من العام السابق، محققًا معدل نمو بلغ 14%.

ويعكس هذا النمو الإيجابي نجاح الجهود التي تبذلها شركة ميناء القاهرة الجوي في تطوير منظومة العمل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الطيران المدني لتعزيز كفاءة التشغيل، وترسيخ مكانة مطار القاهرة الدولي كبوابة مصر الأولى ومركز إقليمي رئيسي لحركة الطيران.

مطار القاهرة اخبار مطار القاهرة حركة الركاب

