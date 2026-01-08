نحو 3 ملايين راكب شهريًا.. ارتفاع ملحوظ في حركة المسافرين بمطار القاهرة

شهد مطار القاهرة الدولي خلال شهر ديسمبر 2025 ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات التشغيل مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس النمو المستمر لحركة الطيران والسفر.

وبلغ إجمالي عدد الرحلات الجوية خلال الفترة من 1 إلى 31 ديسمبر 2025 نحو 20.8 ألف رحلة جوية، بنسبة زيادة قدرها 12% مقارنة بنحو 18.6 ألف رحلة خلال ديسمبر 2024.

كما سجّل عدد الركاب خلال شهر ديسمبر 2025 نحو 2.87 مليون راكب، مقابل 2.52 مليون راكب خلال الفترة نفسها من العام السابق، محققًا معدل نمو بلغ 14%.

ويعكس هذا النمو الإيجابي نجاح الجهود التي تبذلها شركة ميناء القاهرة الجوي في تطوير منظومة العمل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الطيران المدني لتعزيز كفاءة التشغيل، وترسيخ مكانة مطار القاهرة الدولي كبوابة مصر الأولى ومركز إقليمي رئيسي لحركة الطيران.