نرحب بالنقد .. النقل تستجيب لشكاوى المواطنين وتنهي أعمال صيانة "وصلة السنانية" بدمياط

أصدرت وزارة النقل بيانا اعلامياً أشارت فيه إلي رصد أحد الفيديوهات التي تتضمن شكوي أحد المواطنين من سوء حالة الرصف بوصلة السنانية بالمسافة من مفارق كوبري دمياط وحتى نقطه مرور السنانية.

الاستجابة السريعة

وأكدت الوزارة في بيانها علي الاستجابة السريعة لهذه الشكوي ، حيث وجه الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل قيادات الهيئة العامة للطرق والكباري بتشكيل لجنة فنية لفحص حالة الرصف بوصلة السنانية بالمسافة من مفارق كوبري دمياط وحتى نقطه مرور السنانية وذلك فور ورود شكاوى المواطنين من سوء حالة الرصف بالمنطقة محل الشكوى .

وتبين أنه بفحص وتقييم حالة الرصف بالقطاع محل الشكوى وجود تخدد وبعض الحفر وعدم استواء وخشونة في سطح على الرصف بالاتجاه الايسر للطريق ( اتجاه شربين ) بطول حوالي 30 متر ويرجع السبب الرئيسي لسوء حاله الرصف بهذا القطاع من الطريق الى عدم اكتمال القطاع الانشائي للطريق وعدم تنفيذ طبقة الرصف السطحية في حينه وذلك نظرا لندرة خام البيتومين اثناء تنفيذ الاعمال وكذلك سير الشاحنات بحمولات زائدة على الطريق بالإضافة الى هطول الامطار بكثافه بهذه المنطقة .

وعلى الفور قامت الهيئة العامة للطرق والكباري بتكليف شركة متخصصة في اعمال تنفيذ الطرق وذلك لصيانه سطح الرصف واستكمال القطاع الانشائي للطريق وفقا للمواصفات والاشتراطات الهندسية وذلك لعدم التأثير على حركه المرور بمدينة دمياط وزيادة الامان والسلامة المرورية على هذا القطاع من الطريق وتم الإنتهاء من كافة الاعمال بما يضمن سلامة المركبات والأفراد .

وأكدت الوزارة في بيانها على ترحيبها بالنقد البناء الذي يهدف الى الصالح العام مناشدة السادة المواطنين بسرعة ارسال الشكاوى والمقترحات الخاصة بقطاع الطرق والكباري على الارقام التي خصصتتها الهيئة العامة للطرق والكباري وهي ( الخط الساخن رقم 19487 - متاح خدمة واتس اب على رقم 01207255273 والذي يمكن من خلاله إرسال صور وفيديوهات شكاوى ومقترحات المواطنين ) وذلك لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري.