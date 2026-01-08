قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسطورة من الشرق.. من هو الهندي الذي وُضع اسمه إلى جوار ميسي ورونالدو؟
بسبب الشبورة الكثيفة.. الإسكندرية تغلق الطريق الصحراوي وتحذر السائقين
ما يقرب من 200 لقاء ومشاركة واستقبال وفود محلية ودولية لمفتي الجمهورية خلال 2025
ألمانيا .. انهيار مبنى سكني نتيجة انفجار قوي بمدينة ألبشتات
الأمواج تتجاوز 5 أمتار.. إنذار بحري بشأن الملاحة في المتوسط بمصر
نرحب بالنقد .. النقل تستجيب لشكاوى المواطنين وتنهي أعمال صيانة "وصلة السنانية" بدمياط
ترامب يكشف مدة سيطرة الولايات المتحدة على فنزويلا
نحو 3 ملايين راكب شهريًا.. ارتفاع ملحوظ في حركة المسافرين بمطار القاهرة
شقيت عليه 12 سنة | ماذا قالت والدة السبّاح يوسف محمد أمام المحكمة
دعاؤك رابح في كل الأحوال.. 3 عطايا تنتظرك إحداها عند الدعاء
الجيش السوري يعلن حظر التجوّل في أحياء حلب بهذا الموعد
هنا ابنة شيرين عبد الوهاب تغني لوالدتها على بالي.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نرحب بالنقد .. النقل تستجيب لشكاوى المواطنين وتنهي أعمال صيانة "وصلة السنانية" بدمياط

اصلاح الطريق
اصلاح الطريق
حمادة خطاب

أصدرت وزارة النقل بيانا اعلامياً أشارت فيه إلي رصد أحد الفيديوهات التي تتضمن شكوي أحد المواطنين من سوء حالة الرصف بوصلة السنانية بالمسافة من مفارق كوبري دمياط وحتى نقطه مرور السنانية.

الاستجابة السريعة

وأكدت الوزارة في بيانها علي الاستجابة السريعة لهذه الشكوي ، حيث وجه الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة  والنقل قيادات الهيئة العامة للطرق والكباري بتشكيل لجنة فنية لفحص حالة الرصف بوصلة السنانية بالمسافة من مفارق كوبري دمياط وحتى نقطه مرور السنانية وذلك فور ورود شكاوى المواطنين من سوء حالة الرصف بالمنطقة محل الشكوى .

وتبين أنه بفحص وتقييم حالة الرصف بالقطاع محل الشكوى وجود تخدد وبعض الحفر وعدم استواء وخشونة في سطح على الرصف بالاتجاه الايسر للطريق ( اتجاه شربين ) بطول حوالي 30 متر ويرجع السبب الرئيسي لسوء حاله الرصف بهذا القطاع من الطريق الى عدم اكتمال القطاع الانشائي للطريق وعدم تنفيذ طبقة الرصف السطحية في حينه وذلك نظرا لندرة خام البيتومين اثناء تنفيذ الاعمال وكذلك سير الشاحنات بحمولات زائدة على الطريق بالإضافة الى هطول الامطار بكثافه بهذه المنطقة .

وعلى الفور قامت الهيئة العامة للطرق والكباري بتكليف شركة متخصصة في اعمال تنفيذ الطرق  وذلك لصيانه سطح الرصف واستكمال القطاع الانشائي للطريق وفقا للمواصفات والاشتراطات الهندسية وذلك لعدم التأثير على حركه المرور بمدينة دمياط وزيادة الامان والسلامة المرورية على هذا القطاع من الطريق وتم الإنتهاء من كافة الاعمال بما يضمن سلامة المركبات والأفراد .

وأكدت الوزارة في بيانها على ترحيبها بالنقد البناء الذي يهدف الى الصالح العام  مناشدة السادة المواطنين بسرعة ارسال الشكاوى والمقترحات الخاصة بقطاع الطرق والكباري على الارقام التي خصصتتها  الهيئة العامة للطرق والكباري وهي ( الخط الساخن رقم 19487  - متاح خدمة واتس اب على رقم  01207255273 والذي يمكن من خلاله إرسال صور وفيديوهات شكاوى  ومقترحات المواطنين  ) وذلك لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري.

وزارة النقل دمياط الشكوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

الكتكوت بـ 35 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 يناير

دواجن

منتجي الدواجن يكشف مفاجأة عن الأسعار قبل رمضان.. هل تصل 90 جنيها؟

حمزة عبد الكريم

موهبة حقيقية.. مدرب منتخب مصر يكشف سبب اختيار برشلونة لحمزة عبد الكريم

مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة يناير 2026 وقيمتها وشروط الاستحقاق

مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة يناير 2026 وقيمتها وشروط الاستحقاق

تريزيجيه

لا أزمات بالمنتخب.. عضو اتحاد الكرة يكشف موقف تريزيجيه من مواجهة كوت ديفوار

الاهلي

ميركاتو الأهلي.. الرجاء المغربي يُهدد بإيقاف صفقة بلعمري ومرتجي يتدخل

الأهلي

الجزار وفيصل.. خطوة واحدة تفصل الأهلي عن صفقتين جديدتين

ترامب و رئيس كولومبيا

بعد اعتقال مادورو .. ترامب يعلن اتصالاً مفاجئاً مع رئيس كولومبيا.. ما التفاصيل؟

ترشيحاتنا

سيارات هاتشباك 2026 في مصر

منها I30 وليون.. سيارات هاتشباك 2026 في مصر

سيارات مستعملة تحت 150 ألف جنيه

سيارات مستعملة سعرها تحت 150ألف جنيه .. صور

كيا سبورتاج موديل 2013

اشتري كيا سبورتاج بـ 800 ألف جنيه

بالصور

بعد إصابة لقاء سويدان.. أعراض وأسباب العصب السابع

لقاء سويدان
لقاء سويدان
لقاء سويدان

مسلسلات رمضان 2026.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل توابع والقنوات الناقلة

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

مش بس مسلوق.. طرق مبتكرة لتقديم البروكلي بمذاق شهي

بروكلي
بروكلي
بروكلي

بسيطة وأنيقة.. مي عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية
مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية
مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

فيديو

محمد رمضان

بسبب قبله وحذاء.. محمد رمضان يوقف حفله في استاد القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد