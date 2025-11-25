قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البيت الأبيض تعليقا على ضرب لبنان: ترامب يؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-11-2025
معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش
ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟
أسعار وطرق استخراج شهادة ميلاد جديدة
الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة
5 سنن عند سماع أذان الفجر.. لا تفوت ثوابها
رئيس السنغال: العلاقة مع مصر تمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين الدول الإفريقية
شكوى جديدة في الفيفا.. تفاصيل فسخ صلاح مصدق عقده مع الزمالك
رغم تصنيفه إرهابيا.. ترامب يخطط لإجراء محادثة مباشرة مع الرئيس الفنزويلي
القبض على مرشح للنواب و12من أنصاره اقتحموا قسم شرطة في دمياط
أخبار البلد

نتيجة مسابقة معلم مساعد لغة عربية 2025.. استعلام فوري

عبد الفتاح تركي

نتيجة مسابقة معلم مساعد لغة عربية 2025 .. أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن نتائج مسابقة معلم مساعد لغة عربية 2025، حيث يبحث آلاف المتقدمين عن رابط الاستعلام الرسمي للحصول على النتيجة ومعرفة مستواهم في المسابقة، وذلك بعد الانتهاء من جميع مراحل الاختبارات والتدريبات المقررة. 

هذه المسابقة جزء من جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتعيين معلمين مساعدين مؤهلين للارتقاء بجودة التعليم في المدارس الحكومية.

تدريبات المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم

يتيح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للمتقدمين الاستعلام عن نتائجهم من خلال بوابة الوظائف الحكومية الرسمية، باستخدام الرقم القومي ورقم التقديم الخاص بكل متقدم، وذلك لضمان السرية والخصوصية وعدم حدوث أي أخطاء أثناء الإعلان عن النتائج.

رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة معلم مساعد لغة عربية 2025

للاطلاع على النتيجة، يمكن للمتقدمين الدخول إلى بوابة الوظائف الحكومية الرسمية، ومن ثم الضغط على أيقونة الاستعلام، وكتابة الرقم القومي بالإضافة إلى رقم التقديم، ليتم عرض النتيجة مباشرة. 

هذا الرابط هو الطريقة الرسمية والآمنة للوصول إلى النتائج، مما يقلل من انتشار المعلومات المغلوطة أو الأخبار غير الموثوقة على وسائل التواصل الاجتماعي.

التعاقد مع 30 ألف معلم

ويتيح النظام أيضًا طباعة النتيجة للاستخدام في إجراءات التعيين الرسمية أو تقديمها إلى المدارس التي سيلتحق بها المعلم المساعد بعد استيفاء جميع الأوراق المطلوبة.

طريقة الحصول على نتيجة مسابقة معلم مساعد لغة عربية 2025

تشمل خطوات الحصول على النتيجة الآتية:

  • زيارة بوابة الوظائف الحكومية
  • الضغط على أيقونة الاستعلام
  • كتابة الرقم القومي
  • تسجيل رقم التقديم
  • الضغط على استعلام

وتضمن هذه الخطوات وصول المتقدم مباشرة إلى النتيجة من دون الحاجة للرجوع إلى مكاتب الإدارة أو الانتظار الطويل للحصول على معلومات رسمية، ما يسهل على المتقدمين متابعة نتائجهم في الوقت الفعلي.

تدريبات المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم

الأوراق المطلوبة للتعيين في مسابقة معلم مساعد لغة عربية 2025

لإتمام إجراءات التعيين بعد الحصول على النتيجة، يجب على المتقدمين تجهيز الأوراق الآتية:

  • صورة بطاقة الرقم القومي مع عنوان السكن الحالي
  • صحيفة الحالة الجنائية
  • قرار المجلس الطبي المختص بثبوت اللياقة الصحية بما يشمل الكشف الطبي وتحليل المخدرات
  • شهادة الميلاد المميكنة
  • أصل المؤهل الدراسي

ويتم فحص هذه الأوراق للتأكد من استيفاء جميع الشروط القانونية والصحية لضمان تعيين معلمين مساعدين مؤهلين وقادرين على أداء مهامهم التعليمية بفعالية.

شروط مسابقة وظيفة معلم مساعد لغة عربية 2025

وضعت وزارة التربية والتعليم مجموعة من الشروط الأساسية للمتقدمين، وتشمل:

  • أن يكون المتقدم حاصلًا على الجنسية المصرية
  • أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة
  • ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره
  • ألا يكون قد سبق فصل المتقدم من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي إلا بعد مرور أربع سنوات على صدوره
  • ألا يزيد سن المتقدم على 40 سنة في تاريخ نشر الإعلان
  • أن يكون حاصلًا على مؤهل عالٍ تربوي أو دبلوم تربوي لغير خريجي كليات التربية
  • أن يكون تقديره العام مقبول فأعلى
  • أن يجتاز المتقدم الاختبارات وفق القواعد المقررة، والتدريبات التي تحددها وزارة التربية والتعليم
  • اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الاختبارات والتدريبات المطلوبة
  • التقديم في المحافظة الكائنة بها محل إقامة المتقدم وفقًا لبطاقة الرقم القومي
  • التقدم على المادة المتوافقة مع التخصص الثابت بالمؤهل
تعيين 30 ألف معلم

وتسهم هذه الشروط في اختيار أفضل الكفاءات للارتقاء بمستوى التعليم، مع ضمان الالتزام بالمعايير القانونية والمهنية التي تضعها وزارة التربية والتعليم لجميع المعلمين.

نتيجة مسابقة معلم مساعد نتيجة مسابقة معلم مساعد لغة عربية نتيجة مسابقة معلم مساعد لغة عربية 2025 رابط الاستعلام عن نتيجة المعلمين بوابة الوظائف الحكومية أوراق التعيين مسابقة معلم مساعد شروط مسابقة معلم مساعد لغة عربية استعلام نتائج المعلمين 2025 تعيين معلمين مساعدين

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم

ياسمين صبري ووالدها

زهقنا من الجهل| خلاف جديد في وجهات النظر بين ياسمين صبري ووالدها لهذا السبب

الذهب

400 جنيه قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

فصل الشتاء

انخفاض حاد في درجات الحرارة.. موعد بداية فصل الشتاء رسمياً وعدد أيامه

بالصور .. وفاة 7 مصريين من الفيوم في حادث بـ السعودية

بالصور .. وفاة 7 مصريين من الفيوم في حادث بـ السعودية

رمضان صبحى

عمر هريدي ينشر صور المتهم الهارب بقضية رمضان صبحي مع لاعبين وفنانين

طقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

مادة أغلى من الذهب والألماس

الجرام بـ 140 مليون دولار| اكتشاف مادة أغلى من الذهب والألماس.. ما هي؟

آثار الحريق في ورشة الاخشاب بدهب

السيطرة على حريق هائل التهم ورشة نجارة في مدينة دهب

العثور على رضيع

كشف لغز العثور على طفل رضيع بمحيط مسجد الفولي بالمنيا

نقل المصابه للمستشفى

لخلافات قديمة.. القبض على شخص أطلق النار على طليقته في المنيا

بالصور

ساندويتش البيض السحري… وصفة أشعلت إنستجرام

أسرار الطبخ الصحي… كيف تصنعين وجبة لذيذة تحبها أسرتك بدون سعرات زائدة؟

مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟

تسريب صور من مرسيدس G‑Class الكهربائية بحجمها الصغير

ياسر جلال وسمر متولي

ياسر جلال يشيد بأداء سمر متولي في "كلهم بيحبوا مودي": ممثلة شاطرة وبتقدمي كوميدي حلو جدًا

محمد رضوان

محمد رضوان: بحب المفاجآت فى أدواري و مشاركتى فى موسم رمضان 2026 لم تحسم |خاص

محمد رمضان

محمد رمضان يروج لأغنيته "معاك للصبح" ويكشف موعد طرحها

