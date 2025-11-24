ياسر جلال يشيد بأداء سمر متولي في "كلهم بيحبوا مودي": ممثلة شاطرة وبتقدمي كوميدي حلو جدًا

أعربت الفنانة سمر محمد متولي عن سعادتها الكبيرة بمشاركتها في مسلسل"كلهم بيحبوا مودي"، بطولة النجم ياسر جلال، المقرر عرضه في دراما رمضان 2026، حيث شاركت جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام" يمقطع فيديو من كواليس التصوير، أظهر حديثها الودي والطريف مع ياسر جلال.

وأعرب ياسر جلال عن سعادته الكبيرة بمشاركة سمر محمد متولي معه، قائلاً: "سعيد إننا بنشتغل سوا.. انتي ممثلة شاطرة جدًا، بتعملي لايت كوميدي حلو جدًا.. وبنت أخويا الكبير وأستاذي وحبيبي الأستاذ محمد متولي ف مشرفانا هنا في المسلسل".

ومن جانبه عبر ياسر جلال عن حبه الشديد لوالدها الراحل الفنان محمد متولي، معلقاً: "أنا كنت بموت فيه بصراحة، الله يرحمه أخويا الكبير.. وطبعا انتي كمان ما شاء الله طالعة دمك شربات".

وخلال اللقاء، عبرت سمر محمد متولي عن سعادتها البالغة بوقفها أمام النجم ياسر جلال، معلقة: "ده أنا اللي سعيدة جدًا.. ومبسوطة إن أول عمل ليا في رمضان هيكون معاك، ونفسي أكمل في اللايت كوميدي.. ونفسي كمان أبقى بطلة قدامك في يوم من الأيام"، ليرد ياسر مازحاً: "إن شاء الله هيحصل.. بس الحقيني بقى جيتي متأخرة أوي".

وأكملت سمر متولي: "إن شاء الله هلحق"، فعلق ياسر جلال: "حبيبتي.. ده أنا اتشرف والله العظيم.. إن شاء الله ربنا يوفقك وتحققي كل أحلامك".

مسلسل "كلهم بيحبوا مودي" بطولة ياسر جلال، ميرفت أمين، ايتن عامر، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، جوري بكر، ريهام الشنواني، يمنى طولان، جودي مسعود، سلوى عثمان، محسن منصور، أيمن عزب، أحمد محارب، وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق