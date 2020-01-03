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فن

ابنة الفنان الراحل محمد متولي توجه رسالة مؤثرة لوالدها في ذكرى وفاته

الجمعة 03/يناير/2020 - 02:02 ص
صدى البلد
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محمد هاني
نشرت سمر متولي نجلة الفنان الراحل محمد متولي صورة جديدة لها على حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، و كانت الصورة لوالدها الراحل وهو يلقى كلمة بعد تكريمه في أحد المهرجانات.

وعلقت متولي: كأنه امبارح 💔💔💔وحشتيني اوي يا حبيبي الله يرحمك

الجدير بالذكر أن وفاء إبراهيم زوجة الفنان الراحل أوضحت في أحد البرامج أنه كان مريضا بالسكر، ومصابًا بضعف في عضلة القلب، لكنه توفي بسبب إصابته بمرض البرد، قائلة "قبل ما يتوفى جاله دور برد أتعبه، ولما مات توفي بزغطة".
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