ناقد رياضي: الأهلي هيكسب الإسماعيلي سكور النهاردة وكامويش هيسجل أول أهدافه

توقع الناقد الرياضي خالد طلعت نتيجة مباراة الأهلي و الإسماعيلي اليوم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب خالد طلعت :الأهلي هيكسب الإسماعيلي سكور النهاردة .. وكامويش هيسجل أول أهدافه .

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الإسماعيلي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، المباراة مقرر إقامتها غدا، في تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويدخل الأهلي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تأهله رسميًا لدور ربع النهائي في دوري الأبطال، فيما يسعى الإسماعيلي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب لاستعادة التوازن في الدوري المحلي.



تنقل مباراة الأهلي والإسماعيلي على قناة “أون سبورت” المصرية، التي ستسبق المباراة باستوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم كرة القدم المصرية.