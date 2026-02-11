خالد بيومي: الأهلي والإسماعيلي كانت قمة الكرة المصرية

علق الإعلامي خالد بيومي ، علي مباراة الاهلي الإسماعيلي واهميه هذه المباراة للجماهير.

وكتب بيومي ، من خلال حسابه الشخصي اكس: "أتذكر أنه في الماضي كانت مباراة الأهلي والإسماعيلي تُعد من أبرز وأهم المباريات في كرة القدم المصرية، حيث كانت الجماهير تترقبها بشغف لما تحمله من إثارة وتنافسية قوية وأداء فني مميز. كانت تلك المباراة تعكس بصدق مستوى كرة القدم المصرية على الصعيدين المحلي والعربي.

وتابع :" ما الذي تغير؟ ما هي الأسباب التي أدت إلى أن تصبح هذه المباراة عادية، خالية من التفاصيل المشوقة والترقب؟ في رأيي، يبدو أن هذه الحقبة قد انتهت ولن تعود مجددًا.