الأهلي يهنئ جوهر نبيل بعد توليه منصب وزير الشباب والرياضة

تقدم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، والإدارة التنفيذية والقطاعات الرياضية، بالتهاني إلى الكابتن جوهر نبيل، بعد ثقة القيادة السياسية وتوليه منصب وزير الشباب والرياضة في التشكيل الوزاري الجديد.

وتمنى مجلس إدارة الأهلي لجوهر نبيل دوام التوفيق نحو المزيد من التطوير والإنجازات للرياضة المصرية.

وصل جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة الجديد، إلى مقر وزارة الشباب والرياضة بالعاصمة الإدارية، وذلك عقب أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس، ضمن التعديل الوزاري الأخير، حيث كان في استقباله عدد من قيادات الوزارة والعاملين بها.

ومن المقرر أن يعقد وزير الشباب والرياضة لقاءات تنسيقية مع قيادات القطاعات المختلفة، لمتابعة ملفات العمل الجارية، والاطلاع على خطط وبرامج الوزارة خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن استكمال مسيرة التطوير ودعم الشباب والرياضة تنفيذًا لاستراتيجية الدولة في بناء الإنسان وتعزيز الاستثمار في القطاعين الشبابي والرياضي، وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.