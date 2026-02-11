الأهلي وليفربول الأبرز.. جدول مباريات مشتعل اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026

تشهد ملاعب العالم اليوم الأربعاء، 11 فبراير 2026، مجموعة من المواجهات المثيرة في مختلف البطولات المحلية والقارية.

ويتصدر المشهد في الدوري الإنجليزي الممتاز لقاء مانشستر سيتي ضد فولهام في الجولة الـ26، فيما يحل ليفربول ضيفًا على سندرلاند في مباراة منتظرة من قبل جماهير الفريقين.

الدوري الإنجليزي الممتاز

تتواصل الإثارة على ملاعب الدوري الإنجليزي مع عدة مواجهات مهمة اليوم، حيث يلتقي أستون فيلا مع برايتون في تمام الساعة 7:30 مساءً عبر قناة beIN Sports HD 5. وفي نفس التوقيت تقريبًا، يخوض كريستال بالاس مواجهة قوية أمام بيرنلي الساعة 9:30 مساءً على beIN Sports HD 4.

وتبرز مواجهة مانشستر سيتي مع فولهام بنفس التوقيت على قناة beIN Sports HD 3، بينما يحل نوتينجهام فورست ضيفًا على وولفرهامبتون على beIN Sports HD 9. وختام مباريات الدوري الإنجليزي اليوم سيكون بلقاء سندرلاند × ليفربول الساعة 10:15 مساءً على beIN Sports HD 1.

كأس ملك إسبانيا وكأس إيطاليا وكأس ألمانيا

في إسبانيا، يلتقي أتلتيك بيلباو مع ريال سوسيداد الساعة 10 مساءً ضمن منافسات كأس ملك إسبانيا، بينما يشهد كأس إيطاليا مواجهة بولونيا × لاتسيو في نفس التوقيت. وعلى صعيد كأس ألمانيا، ستكون الأنظار متجهة إلى مباراة بايرن ميونخ × لايبزيج المقرر لها الساعة 9:45 مساءً.

دوري أبطال آسيا والدوري المصري الممتاز

تشهد آسيا اليوم مباريات حاسمة، حيث يلتقي جانجون مع شنجهاي وأولسان هيونداي مع ملبورن سيتي الساعة 12 ظهرًا، فيما يلعب أركاداج مع النصر الساعة 3:45 مساءً، وسباهان أمام الأهلي القطري الساعة 6 مساءً.

أما في الدوري المصري الممتاز، فيحل الأهلي ضيفًا على الإسماعيلي وإنبي على بيراميدز الساعة 5 مساءً، بينما يشهد الساعة 8 مساءً مواجهتين مهمتين بين المصري × وادي دجلة والزمالك × سموحة.