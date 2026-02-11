قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
باستثمارات مليار جنيه.. هيئة الاستثمار تفتتح مصنع المغذيات الصحية الياباني بمدينة العاشر
الأهلي يهنئ جوهر نبيل على توليه منصب وزير الشباب والرياضة
المستشار محمود الشريف وزير العدل الجديد يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي
هل يعوض النصيري اتحاد جدة بعد رحيل كريم بنزيما؟ بداية نارية وأرقام قياسية تعيد رسم ملامح هجوم العميد قاريا
بعد أدائه اليمين الدستورية.. حسن رداد يتعهد ببذل الجهود لتطوير منظومة العمل
المهندس رأفت هندي يؤدي اليمين الدستورية وزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
جوهر نبيل يصل مقر وزارة الشباب والرياضة لمباشرة مهام عمله عقب أداء اليمين الدستورية
عبد العزيز قنصوة يؤدى اليمين الدستورية وزيرا للتعليم العالى أمام الرئيس السيسي
273 هدفًا في أقل من موسمين.. كيف أعاد فليك صياغة هوية برشلونة الهجومية وحوّله إلى أقوى خط نار في القارة العجوز؟
حسين عيسى يؤدي اليمين الدستورية نائبا لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية
احتفالات وبث مباشر.. الافتاء تستعد لاستطلاع هلال شهر رمضان
العراق.. وساطة أمريكية لاختيار رئيس البلاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

الأهلي وليفربول الأبرز.. جدول مباريات مشتعل اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026

جدول مباريات اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026
جدول مباريات اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026
ولاء خنيزي

تشهد ملاعب العالم اليوم الأربعاء، 11 فبراير 2026، مجموعة من المواجهات المثيرة في مختلف البطولات المحلية والقارية. 

ويتصدر المشهد في الدوري الإنجليزي الممتاز لقاء مانشستر سيتي ضد فولهام في الجولة الـ26، فيما يحل ليفربول ضيفًا على سندرلاند في مباراة منتظرة من قبل جماهير الفريقين.

الدوري الإنجليزي الممتاز

تتواصل الإثارة على ملاعب الدوري الإنجليزي مع عدة مواجهات مهمة اليوم، حيث يلتقي أستون فيلا مع برايتون في تمام الساعة 7:30 مساءً عبر قناة beIN Sports HD 5. وفي نفس التوقيت تقريبًا، يخوض كريستال بالاس مواجهة قوية أمام بيرنلي الساعة 9:30 مساءً على beIN Sports HD 4.

وتبرز مواجهة مانشستر سيتي مع فولهام بنفس التوقيت على قناة beIN Sports HD 3، بينما يحل نوتينجهام فورست ضيفًا على وولفرهامبتون على beIN Sports HD 9. وختام مباريات الدوري الإنجليزي اليوم سيكون بلقاء سندرلاند × ليفربول الساعة 10:15 مساءً على beIN Sports HD 1.

كأس ملك إسبانيا وكأس إيطاليا وكأس ألمانيا

في إسبانيا، يلتقي أتلتيك بيلباو مع ريال سوسيداد الساعة 10 مساءً ضمن منافسات كأس ملك إسبانيا، بينما يشهد كأس إيطاليا مواجهة بولونيا × لاتسيو في نفس التوقيت. وعلى صعيد كأس ألمانيا، ستكون الأنظار متجهة إلى مباراة بايرن ميونخ × لايبزيج المقرر لها الساعة 9:45 مساءً.

دوري أبطال آسيا والدوري المصري الممتاز

تشهد آسيا اليوم مباريات حاسمة، حيث يلتقي جانجون مع شنجهاي وأولسان هيونداي مع ملبورن سيتي الساعة 12 ظهرًا، فيما يلعب أركاداج مع النصر الساعة 3:45 مساءً، وسباهان أمام الأهلي القطري الساعة 6 مساءً.

أما في الدوري المصري الممتاز، فيحل الأهلي ضيفًا على الإسماعيلي وإنبي على بيراميدز الساعة 5 مساءً، بينما يشهد الساعة 8 مساءً مواجهتين مهمتين بين المصري × وادي دجلة والزمالك × سموحة.

مباريات اليوم مباريات اليوم الأربعاء جدول مباريات اليوم جدول مباريات اليوم الأربعاء جدول مباريات اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

أعلى سعر ذهب اليوم 11-2-2026

مراد مكرم

مراد مكرم لـ شاب الأتوبيس: إيه اللي بينك وبين ربنا عشان الكل يعتذزلك

المتهمين

القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة

جوهر نبيل

إعلامي يُحذّر: استاد القاهرة مُهدّد لهذا السبب .. ونصيحتي لـ جوهر نبيل الابتعاد عن الجدل

محمد إبراهيم

حقيقة عمل محمد إبراهيم لاعب الزمالك الصاعد في أحد المحلات .. فيديو

الزمالك

استمرار الثلاثي في الفريق.. «الغندور» يكشف خبرًا سعيدًا لجماهير الزمالك

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

إمام عاشور

هيتساوى مع زيزو وتريزيجيه.. سيف زاهر يكشف تحركات الأهلي لتثبيت مكانة إمام عاشور

ترشيحاتنا

وفد فرنسي يزور ميناء الإسكندرية

وفد من مارسيليا الفرنسي في زيارة رسمية إلى ميناء الإسكندرية

قطع المياه بالبحيرة

لمدة 4 ساعات.. قطع المياه عن عدة قرى بمركزي المحمودية وأبوحمص بالبحيرة

الدكتور عبدالعزيز قنصوة

جامعة الإسكندرية تهنئ قنصوة بتوليه وزارة التعليم العالي

بالصور

شركة BYD تقاضي الحكومة الأمريكية بسبب حظر دخول سياراتها

BYD أمريكا
BYD أمريكا
BYD أمريكا

آيفون يجبر فيراري على التخلي عن شاشات اللمس في أحدث سيارة كهربائية

فيراري Luce
فيراري Luce
فيراري Luce

صحة الشرقية الأولى على مستوى الجمهورية في مبادرة "100 يوم صحة"

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

تنظيم معرض خيري للملابس لدعم 750 طالبا بالزقازيق

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

فيديو

العوضي ومشكلته مع النسيان

هنسى لو نمت.. أحمد العوضي يكشف كواليس «علي كلاي» واستعداداته لرمضان 2026

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

المزيد