أحمد أبو الغيط : الاستثمار المدخل الرئيس لزيادة الإنتاجية العربية وتوفير فرص العمل
حكم الاعتماد في تفسير القرآن الكريم على الذكاء الاصطناعي
بايرن ميونخ يبدأ محادثات مع هاري كين بشأن تجديد عقده
استشهاد 5 فلسطينيين بأحدث موجة إبادة من الاحتلال
ارتفاع ضحايا حادث ميني باص نادي الاتحاد السكندري إلى 11 مصابا
الأردن: قانون الكابينيت يزيد من شراسة الاستيطان غير الشرعي في الضفة الغربية
هبوط اضطراري لطائرة وسط شارع مزدحم بأمريكا .. شاهد
سعر طبق البيض في المزرعة بـ 108 جنيهات.. شعبة الدواجن تعلن الأسعار
الاستخبارات العسكرية تنظم دورات تدريبة لقوات البعثات الأممية والاتحاد الأفريقى
وقف الإخلاء .. هل يتم تعديل قانون الإيجار القديم قريباً؟
انقلاب ميني باص الاتحاد السكندري وإصابة 8 لاعبين بفريق الطائرة
مع دخول شهر رمضان.. كم سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026؟
أصل الحكاية

8 نصائح لاستعادة تركيزك والحفاظ عليه.. تعرف عليها

ولاء خنيزي

يعاني الكثيرون أحيانًا من صعوبة في التركيز والانتباه، سواء بسبب الإرهاق، قلة النوم، أو نتيجة طبيعية للتقدم في العمر، حيث يقل الانخراط المنتظم في أنشطة محفزة للعقل مثل العمل والتواصل الاجتماعي. ولحسن الحظ، هناك خطوات عملية تساعد على استعادة التركيز وتعزيز الأداء الذهني، وفقًا لموقع Harvard Health.

1. التركيز على مهمة واحدة فقط
تعدد المهام يشتت الانتباه ويضع العقل تحت ضغط متزايد. لذا يُنصح بالتركيز على إتمام مهمة واحدة قبل الانتقال إلى الأخرى لضمان أداء أفضل وتقليل التشتت.

2. تقسيم الوقت إلى فترات قصيرة
حدد الوقت الأمثل لتركيزك أثناء أداء الأنشطة الذهنية، مثل قراءة كتاب أو إنجاز عمل معين. استخدم منبهًا لتحديد فترة محددة، ثم خذ استراحة قصيرة قبل العودة لجولة جديدة من العمل الذهني.

3. التخلص من المشتتات المحيطة
إغلاق التلفاز، حجب مواقع الإنترنت، أو وضع الهاتف بعيدًا عنك، يساعد على التركيز. لكن بعض الأصوات الهادئة، مثل أصوات الطبيعة، يمكن أن تكون محفزًا إيجابيًا للبعض.

4. ممارسة الرياضة بانتظام
نشاط بدني بسيط مثل 10 دقائق من المشي السريع أو الجري المعتدل يعزز تدفق الدم إلى الفص الجبهي للدماغ، المسؤول عن التركيز والوظائف التنفيذية، مما يحسن الأداء الذهني بشكل ملحوظ.

5. تنشيط العقل يوميًا
كما يحتاج الجسم للتمارين، يحتاج العقل أيضًا إلى تحفيز مستمر. حل الألغاز، الكلمات المتقاطعة، المشاركة في نوادي القراءة، حضور الدورات التدريبية، أو العمل التطوعي، كلها طرق فعالة للحفاظ على نشاط الدماغ.

6. النوم الكافي
ينصح بالنوم من 7 إلى 9 ساعات يوميًا، مع الالتزام بجدول نوم منتظم. استشارة الطبيب ضرورية في حالة وجود اضطرابات نوم مثل انقطاع النفس أثناء النوم، تململ الساقين، أو آلام المفاصل، لما لها من تأثير مباشر على التركيز.

7. مراجعة الأدوية المستخدمة
بعض الأدوية قد تسبب النعاس وقلة الانتباه. لذلك، من المهم مراجعة الطبيب للتأكد من عدم وجود آثار جانبية تؤثر على التركيز، ومناقشة تعديل الجرعات أو تغيير الدواء عند الحاجة.

8. ضبط استهلاك الكافيين
الكافيين يزيد الانتباه مؤقتًا، لكن الإفراط فيه قد يؤدي إلى التوتر وتشتيت الذهن. الكمية الآمنة للبالغين الأصحاء تصل إلى حوالي 400 ملليغرام يوميًا (أي 4-5 أكواب قهوة)، مع ضرورة تحديد الحد المناسب لكل شخص لتحقيق أفضل تأثير دون شعور بالقلق.

