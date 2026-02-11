شوبير يحسم الجدل حول أزمة هادي رياض في الأهلي

حسم الإعلامي أحمد شوبير ، الجدل المثار مؤخرًا حول وجود أزمة داخل النادي الأهلي تتعلق بالوافد الجديد هادي رياض، وذلك قبل مواجهة الإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز.

وأكد شوبير، خلال برنامجه عبر «أون سبورت إف إم»، أن ما تردد عن وجود خلافات أو مشكلات مع اللاعب لا أساس له من الصحة، مشددًا على أن الأوضاع داخل الأهلي مستقرة وتسير بشكل طبيعي دون أي أزمات.



وأوضح أن غياب هادي رياض عن المباريات الأخيرة يرجع لأسباب فنية بحتة وفقًا لرؤية المدير الفني، في ظل المنافسة القوية وتعدد الخيارات في مركزه، مشيرًا إلى أن مثل هذه القرارات أمر معتاد داخل الفرق الكبرى.



وأضاف أن الجهاز الفني يختار قائمة كل مباراة وفقًا لاحتياجاتها فقط، وأن استبعاد أي لاعب لا يعني وجود أزمة، مستشهدًا بحالات مشابهة سابقة مع لاعبين آخرين مثل يوسف بلعمري.