الري: نمتلك 3 محطات ضخمة لمعالجة مياه الصرف الزراعي بطاقة 4.3 مليار متر مكعب

أكد محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن مشروع الدلتا الجديدة يُعد من أهم المشروعات الوطنية التي تستهدف تحقيق أقصى استفادة من كل نقطة مياه في مصر، ضمن جهود الدولة لتعزيز إدارة الموارد المائية بكفاءة.

معالجة مياه الصرف الزراعي

وأوضح غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم، أن الدولة تستثمر مياه الصرف الزراعي بشكل مكثف، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك 3 محطات ضخمة لمعالجة مياه الصرف الزراعي تعد من الأكبر عالميًا، بطاقة إجمالية تصل إلى 4.3 مليار متر مكعب سنويًا.

وأشار إلى أن هذه المشروعات تأتي في إطار خطة الدولة لتوسيع الرقعة الزراعية ضمن مشروع الدلتا الجديدة، وتحقيق الأمن المائي والغذائي، إضافة إلى دعم التنمية المستدامة في المناطق المستصلحة.

مشروع الدلتا الجديدة

يهدف مشروع الدلتا الجديدة إلى استصلاح مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في دلتا النيل، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، بما يسهم في تقليل الضغط على الأراضي التقليدية، وتنمية المجتمعات الريفية، وتعزيز الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي في مصر.