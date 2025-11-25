أرقام قياسية تزين لقاء برشلونة وتشيلسي

يحل فريق كرة القدم الأول بنادي برشلونة، ضيفا ثقيلا على تشيلسي، في أبرز لقاءات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري، ببطولة دوري أبطال أوروبا.

يدخل برشلونة مباراة اليوم بقيادة مدربه هانز فليك محتلا المركز الحادي عشر في مرحلة الدوري، برصيد 7 نقاط، فيما يقبع تشيلسي بالمركز الثاني عشر، بالرصيد نفسه، بقيادة الإيطالي إينزو ماريسكا.

مباراة اليوم هي الأولى بين الفريقين منذ لقاء دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا لموسم 2017/18، حين فاز برشلونة بنتيجة 4-1 في مجموع المباراتين.

وهزم تشيلسي بمباراة واحدة فقط من مبارياته السبع السابقة على أرضه في مسابقات أوروبا ضد برشلونة (فاز 4 وتعادل 2).وسجل لامين يامال جناح برشلونة المميز، سبعة أهداف في دوري أبطال أوروبا قبل بلوغ 19 عامًا، وسيكون عمره (18 عامًا و135 يومًا) عند انطلاق المباراة، ويحتاج لثلاثة أهداف لمعادلة الرقم القياسي المسجل باسم كيليان مبابي نجم ريال مدريد.