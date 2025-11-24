برشلونة يحسم اتفاقه مع إيريك جارسيا.. تجديد حتى 2030 رغم إغراءات باريس

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب نادي برشلونة من الإعلان رسميًا عن تجديد عقد مدافعه الدولي إيريك جارسيا، بعدما توصل الطرفان إلى اتفاق مبدئي عقب أسابيع من المفاوضات المكثفة، وذلك رغم الاهتمام الكبير من نادي باريس سان جيرمان بضم اللاعب.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن جارسيا تلقى عرضًا مهمًا من باريس سان جيرمان بقيادة المدرب لويس إنريكي، الذي تربطه باللاعب علاقة قوية منذ فترته مع المنتخب الإسباني.

ورغم الإغراءات، فضل المدافع الشاب الاستمرار داخل برشلونة، مؤكداً أن النادي هو بيته الحقيقي، وأنه يشعر بالراحة داخل غرف الملابس، ويتواجد ضمن مجموعة تجمعه بها علاقات وطيدة داخل الفريق.

تجديد حتى 2030 وتقدير كبير من فليك

ومن المتوقع أن يوقع إيريك جارسيا على عقد جديد يمتد حتى عام 2030، إذ دخلت صياغة الاتفاق المحدث مراحلها النهائية.

وقدّم اللاعب أداءً مميزًا أمام أتلتيك بيلباو مؤخرًا، ليعزز قناعته لدى المدير الفني هانز فليك الذي يعتبره أحد أكثر لاعبيه ثباتًا في المستوى هذا الموسم، ومنحه عددًا كبيرًا من الدقائق مقارنة بغيره في الخط الخلفي.

ويحظى جارسيا بتقدير كبير داخل النادي، إذ ينظر إليه كـ قائد محتمل في المستقبل، بفضل شخصيته القيادية واندماجه القوي مع لاعبي اللاماسيا وزملائه من المنتخب الإسباني.

ومنذ عودته من الإعارة لمدة موسم مع جيرونا، يعيش جارسيا واحدة من أفضل فتراته في مسيرته، بعد أن كان قريبًا من طلب الرحيل مجددًا خلال سوق الانتقالات الشتوي الماضي، قبل أن يقنعه فليك بالبقاء ويمنحه الثقة والدقائق التي كان يبحث عنها.