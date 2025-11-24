قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انتخابات مجلس النواب.. إقبال ملحوظ في "السيدة زينب" و"الخليفة"
صحفي: الانضباط يتصدر المشهد في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025
الوطنية للانتخابات توجه الشكر لوزارة الداخلية لضبط المخالفات الانتخابية خارج اللجان
‎إقبال ملحوظ للناخبين وانتظام العملية الانتخابية في الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون
سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل
عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم
تفاصيل إفشال هجوما واسعا للدعم السريع واستعادة مواقع استراتيجية
انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال ملحوظ على 48 لجنة فرعية وعامة في شمال سيناء
استمرار توافد الناخبين على لجان السيدة زينب في انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025 | استعدادات قصوى ودعم طبي للناخبين أمام لجان قصر الدوبارة .. صور
رياضة

برشلونة يحسم اتفاقه مع إيريك جارسيا.. تجديد حتى 2030 رغم إغراءات باريس

إيريك جارسيا
إيريك جارسيا
منتصر الرفاعي

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب نادي برشلونة من الإعلان رسميًا عن تجديد عقد مدافعه الدولي إيريك جارسيا، بعدما توصل الطرفان إلى اتفاق مبدئي عقب أسابيع من المفاوضات المكثفة، وذلك رغم الاهتمام الكبير من نادي باريس سان جيرمان بضم اللاعب.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن جارسيا تلقى عرضًا مهمًا من باريس سان جيرمان بقيادة المدرب لويس إنريكي، الذي تربطه باللاعب علاقة قوية منذ فترته مع المنتخب الإسباني.
ورغم الإغراءات، فضل المدافع الشاب الاستمرار داخل برشلونة، مؤكداً أن النادي هو بيته الحقيقي، وأنه يشعر بالراحة داخل غرف الملابس، ويتواجد ضمن مجموعة تجمعه بها علاقات وطيدة داخل الفريق. 

تجديد حتى 2030 وتقدير كبير من فليك

ومن المتوقع أن يوقع إيريك جارسيا على عقد جديد يمتد حتى عام 2030، إذ دخلت صياغة الاتفاق المحدث مراحلها النهائية.
وقدّم اللاعب أداءً مميزًا أمام أتلتيك بيلباو مؤخرًا، ليعزز قناعته لدى المدير الفني هانز فليك الذي يعتبره أحد أكثر لاعبيه ثباتًا في المستوى هذا الموسم، ومنحه عددًا كبيرًا من الدقائق مقارنة بغيره في الخط الخلفي.

ويحظى جارسيا بتقدير كبير داخل النادي، إذ ينظر إليه كـ قائد محتمل في المستقبل، بفضل شخصيته القيادية واندماجه القوي مع لاعبي اللاماسيا وزملائه من المنتخب الإسباني.

ومنذ عودته من الإعارة لمدة موسم مع جيرونا، يعيش جارسيا واحدة من أفضل فتراته في مسيرته، بعد أن كان قريبًا من طلب الرحيل مجددًا خلال سوق الانتقالات الشتوي الماضي، قبل أن يقنعه فليك بالبقاء ويمنحه الثقة والدقائق التي كان يبحث عنها.

برشلونة إيريك جارسيا باريس سان جيرمان لويس إنريكي

ايمان عبد اللطيف

عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

