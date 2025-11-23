قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
للعائلة.. سعر ومواصفات جيلي أوكافانجو ستاندرد 2025 في السعودية
غلق الطريق الصحراوي بالاسكندرية للمرة الخامسة في اسبوع
السودان.. السلطات الشمالية تعلن السيطرة على تمرد أولاد قمري
سقوط شرفتي عقار وتضرر 3 سيارات بالإسكندرية
رياضة

بيريز يشعل ملف "نيجريرا" من جديد: مدفوعات برشلونة للحكام «غير طبيعية» وتزامنها مع نجاحاته يثير الشبهات

فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد
فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد
إسلام مقلد

أعاد فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، فتح النار على الغريم التقليدي برشلونة، عبر إعادة إحياء ملف قضية نيجريرا المثيرة للجدل، مؤكدًا أن المدفوعات الضخمة التي قدمها النادي الكتالوني لمسؤول بارز في التحكيم الإسباني على مدار 17 عامًا تمثل «وضعًا غير طبيعي» تزامن مع أفضل فترات برشلونة الرياضية محليًا وأوروبيًا.

وخلال اجتماعه بالجمعية العمومية لـ ريال مدريد، شنّ بيريز هجومًا حادًا على يويفا ورابطة الليجا وبرشلونة، مستندًا إلى تقارير صحيفة «ماركا» الإسبانية التي أكدت أن النادي الكتالوني دفع نحو 8.4 مليون يورو بين عامي 2001 و2018 إلى خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا، نائب رئيس لجنة الحكام الفنية سابقًا.

مدفوعات ضخمة وحقبة ذهبية.. «صدفة غير مقنعة»

وقال بيريز أمام أعضاء النادي: "ليس من الطبيعي أن يدفع برشلونة أكثر من 8 ملايين يورو لنائب رئيس لجنة الحكام على مدى 17 عامًا.. لأي سبب كان. أكرر، لأي سبب كان. هذا غير طبيعي."

وأشار رئيس ريال مدريد إلى أن نيجريرا كان يحتل منصبًا محوريًا في منظومة التحكيم، ومسؤولًا بشكل مباشر عن الترقيات والتنزيلات داخل اللجنة الفنية للحكام، ما يجعل علاقة برشلونة المالية به مثيرة للريبة.

وأضاف: "هذه الفترة تتزامن، بالمصادفة، مع أفضل نتائج برشلونة الرياضية. هل يمكن اعتبار هذا طبيعيًا؟ بالطبع لا."

رسوم بيانية وأرقام «تفضح الفارق»

وعرض بيريز أمام الحضور بيانات وإحصائيات قال إنها تُظهر خللًا واضحًا في الفارق بين البطاقات الحمراء التي حصل عليها ريال مدريد مقارنة ببرشلونة محليًا وأوروبيًا خلال الفترة نفسها، معتبرًا ذلك أحد المؤشرات على عدم تكافؤ الظروف التنافسية.

كما لفت إلى أن ريال مدريد هو النادي الوحيد الذي حضر جلسات المحاكمة المتعلقة بالقضية، منتقدًا صمت بقية الأطراف، ومؤكدًا: "أربعة رؤساء من برشلونة حافظوا على هذه المدفوعات طوال 17 عامًا لنائب رئيس لجنة الحكام."

انتقادات للتحكيم والليجا

وتوسع رئيس ريال مدريد في انتقاداته، متهمًا رئيس لجنة الحكام فران سوتو بمحاولة «طي صفحة القضية» رغم أن القائمين عليها ما زالوا يشغلون مواقعهم، على حد قوله.

وتساءل:
"من سينسى قضية نيجريرا؟ كيف نثق في تحكيم ما زال بعض أفراده مرتبطين بالواقعة؟"

كما هاجم تصريحات أحد الحكام قبل نهائي كأس ملك إسبانيا الذي قال إن الحكام «سيتخذون إجراءات» ضد ريال مدريد، معتبرًا أن مثل هذه التصريحات كانت تستوجب الإبعاد الفوري للحكم من إدارة المباراة.

وأعاد بيريز التذكير بأزمة مباراة برشلونة التي حاولت الليجا إقامتها في ميامي، متهمًا رابطة الدوري الإسباني بالتحيز، ومؤكدًا أن تقديم دعم مالي لبرشلونة وفياريال من أجل لعب مباريات في الخارج «أمر لا يمكن وصفه بالطبيعي».

قضية مفتوحة وجدل لا ينتهي

وتأتي تصريحات بيريز في وقت تستمر فيه التحقيقات الخاصة بقضية نيجريرا المتعلقة بنزاهة التحكيم، بعدما أكد برشلونة سابقًا أن الأموال كانت مقابل «تقارير استشارية»، ونفى الطرفان أي شبهة رشوة، بينما يصر ريال مدريد ورئيسه على أن القضية «تضرب جوهر المنافسة».

