سيدات برشلونة يسحقن ريال مدريد برباعية في الدوري الإسباني

حقق فريق سيدات برشلونة فوزًا كبيرًا على منافسه ريال مدريد بنتيجة أربعة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت على ملعب مونتجويك، ضمن منافسات الدوري الإسباني للسيدات.

ضغط هجومي

بدأ برشلونة المباراة بضغط هجومي مكثف أربك دفاع ريال مدريد منذ الدقائق الأولى، قبل أن تتمكن البولندية المتألقة إيفا بايور من افتتاح التسجيل بعد مرور ربع ساعة فقط، مستغلة تمريرة محكمة داخل منطقة الجزاء لتضع الكرة بثقة في الشباك.

ولم تكتفِ بايور بهذا الهدف، بل عادت في الدقيقة 30 لتعزز التقدم بهدف ثانٍ جاء تتويجًا لمجهود جماعي منظم وسرعة عالية في التحول من الدفاع إلى الهجوم، لتفرض اللاعبة البولندية نفسها نجمةً للشوط الأول دون منازع.

دفاع برشلونة

ورغم محاولات ريال مدريد العودة في النتيجة خلال الشوط الثاني، خصوصًا من خلال الاعتماد على الهجمات المرتدة، فإن دفاع برشلونة ظل متماسكًا، مع تألق واضح للحارسة كاتالينا كول التي لعبت دورًا حاسمًا في الحفاظ على نظافة الشباك.

وفي الدقيقة 81 حصل ريال مدريد على فرصة ذهبية لتقليص الفارق عبر ركلة جزاء نفذتها كارولين وير، إلا أن كول تصدت لها ببراعة، في لقطة عززت من انهيار معنويات الفريق الأبيض ومنحت برشلونة دفعة إضافية لإنهاء المباراة بأريحية.

ومع اقتراب المباراة من نهايتها، انهار دفاع ريال مدريد تمامًا أمام الضغط الكتالوني، لتنجح السويسرية سيدني شيرتينلايب في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 90+1 بعد متابعة دقيقة داخل المنطقة، قبل أن تضيف الأسطورة أيتانا بونماتي هدفًا رابعًا في الدقيقة 90+3، مستغلة تمركزًا دفاعيًا ضعيفًا لتحسم واحدة من أكبر وأبرز مواجهات الموسم.

وبهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 30 نقطة في صدارة الترتيب، مبتعدًا بفارق 7 نقاط كاملة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، وهو فارق يؤكد مرة أخرى تفوق برشلونة المستمر في كرة القدم النسائية محليًا، واستعداده لمواصلة المنافسة على جميع الجبهات هذا الموسم.