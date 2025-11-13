بيدري: أفضل فوز برشلونة بدوري أبطال أوروبا على أي جائزة فردية

يبدو أن لاعب الوسط الشاب بيدري يعيش مرحلة النضج الكروي داخل برشلونة، حيث تحول من موهبة صاعدة إلى أحد الأعمدة الأساسية في مشروع المدرب الألماني هانز فليك، رغم غيابه الأخير بداعي الإصابة في العضلة ذات الرأسين الفخذية التي تعرض لها خلال الكلاسيكو في نهاية أكتوبر الماضي.

في حديث صريح نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فتح بيدري قلبه متحدثًا عن مسيرته، علاقته بالنادي، والمدربين الذين ساعدوا في تشكيل شخصيته داخل الفريق الكتالوني، مؤكداً أن ولاءه لبرشلونة يتجاوز حدود الاحتراف إلى عشق متجذر منذ الطفولة.

تصريحات بيدري

قال بيدري: "لقد تغيرت كثيرًا منذ وصولي، مر الوقت بسرعة، تعلمت من زملائي والقادة الذين لعبت معهم، واليوم أشعر أنني أصبحت في موقع قيادي داخل الفريق".

وأضاف بيدري: "ولدت في بيت برشلوني حتى النخاع، جدي ووالدي كانا من عشاق النادي، وعندما ولدت ألبسوني قميص البارسا. أنا مشجع للفريق الذي أعيش حلم اللعب له، وكل يوم أستيقظ وأنا ممتن لذلك".

من كومان إلى فليك

استرجع بيدري بداياته مع المدرب الهولندي رونالد كومان قائلاً: "سأظل ممتنًا له، لأنه أول من منحني الفرصة وثق بي عندما لم أكن معروفًا. ساعدني كثيرًا على إثبات نفسي".

ثم تحدث عن تشافي هيرنانديز قائلاً: "تشافي أعاد إلينا روح الفريق وحماس الانتصارات، قادنا للفوز بدوري لم يكن أحد يتوقعه، وكان قريبًا من اللاعبين الشباب وداعمًا لهم دائمًا".

أما عن فليك فقال: "مع فليك تطورنا في الجانب التنافسي، إنه مدرب جاد ومنظم بطريقته الألمانية، يعرف متى يجب أن يكون صارمًا ومتى يسمح بالمرح، لكنه لا يحب الاستهتار أبدًا. أعتقد أننا معه قادرون على المنافسة على كل الألقاب".

الثنائي الذهبي مع دي يونج

وعن شراكته في خط الوسط مع الهولندي فرينكي دي يونج، قال بيدري: "نحن نلعب معًا الآن أكثر من أي وقت مضى، وهذا يظهر في الأداء. فرينكي لاعب رائع، يمتلك جودة استثنائية وقوة في كسر الخطوط، وجوده بجانبي يجعل اللعب أسهل".

كما أثنى على زميله إريك جارسيا، قائلاً: "إريك أحد أذكى المدافعين الذين رأيتهم، لديه دقة كبيرة في التمرير ويمكنه اللعب في أكثر من مركز، هو صديق مقرب ويمثل نموذجًا في الالتزام والعقلية الاحترافية".

لامين يامال

لم يخف بيدري إعجابه بموهبة لامين يامال، الذي يعتبره من أبرز اكتشافات السنوات الأخيرة: "إنه لاعب استثنائي في سن صغيرة جدًا، يمتلك نضجًا غير طبيعي لعمره، ويتعامل مع الضغوط بهدوء كبير. رغم كل ما يُقال عنه، فهو يعرف تمامًا ما يفعله".

الكرة الذهبية والطموح الأوروبي

وحول احتلاله المركز الحادي عشر في ترتيب الكرة الذهبية الأخيرة، علق بيدري قائلاً: "أتقبل النتيجة بكل هدوء، وسأعمل بجد حتى أكون في مركز أفضل العام المقبل".

وعن حلم الفوز بالكرة الذهبية، قال مبتسمًا: "كل لاعب كرة قدم يحلم بها، ومن يقول غير ذلك لا يقول الحقيقة. الأمر صعب، لكنه ليس مستحيلاً".

لكن بيدري يؤكد أن أولوياته تبقى جماعية: "أفضل فوز برشلونة بدوري أبطال أوروبا على أي جائزة فردية. أعتقد أن هذا الموسم أحد أفضل الفرص لدينا، في الموسم الماضي كنا قريبين من النهائي، وسنبذل كل ما في وسعنا هذا العام للفوز باللقب".

وفي ختام حديثه، أطلق وعدًا لجماهير برشلونة: "لن أحلق شعري بالكامل لأن والدتي ستغضب، لكنها قالت لي: توقف عن فعل الأشياء الغبية! لذلك ربما أجد طريقة أخرى للاحتفال، لكن المؤكد أنني سأقاتل مع زملائي من أجل الكأس".