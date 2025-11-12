رئيس الأعلى للرياضة يتدخل لإنهاء أزمة لامين يامال بين برشلونة والاتحاد الإسباني

أبدى خوسيه مانويل رودريجيز أوريبيس، رئيس المجلس الأعلى الإسباني للرياضة، استعداده للتوسط في الأزمة الدائرة بين نادي برشلونة والاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم بشأن النجم الشاب لامين يامال، لاعب الفريق الكتالوني.

وأوضح أوريبيس، في تصريحات لصحيفة «موندو ديبورتيفو» اليوم الأربعاء، أن تدخله في قضية لامين يامال، الذي تم استبعاده من قائمة منتخب إسبانيا لمباراتي جورجيا وتركيا ضمن تصفيات كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا، قد يسهم في تقريب وجهات النظر بين الطرفين، مشددًا على ضرورة التحلي بالهدوء.

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم أكد في وقت سابق أن غياب يامال جاء حفاظًا على سلامته الصحية، بعد خضوعه لإجراء طبي بالترددات الراديوية لعلاج آلام شعر بها صباح 10 نوفمبر، دون إخطار مسبق للجهاز الطبي للمنتخب.

وقال رئيس المجلس الأعلى للرياضة الإسباني: "رئيس الاتحاد الإسباني هدأ الأمور، وعلينا جميعًا المساهمة في تطبيع الأوضاع وطمأنة الجميع، وقد قام مدرب المنتخب الوطني بالخطوة ذاتها، وأعتقد أن على اللاعب أن يشارك مع برشلونة والمنتخب الإسباني معًا."

وأضاف أوريبيس:"سأسعى بكل ما أستطيع لمساعدة جميع الأطراف على فهم بعضهم البعض."

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف هو إعادة الأمور إلى نصابها، وتحسين التواصل بين برشلونة والاتحاد الإسباني، بما يضمن مصلحة اللاعب والنادي والمنتخب الوطني على حد سواء.