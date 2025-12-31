أسامة الدليل: 2026 عام الحسم للصراعات بالمنطقة.. والأوضاع في ليبيا وسوريا والعراق مازالت «مُقلقة»

أكد الكاتب الصحفي اسامة الدليل أن الأوضاع في ليبيا وسوريا والعراق لا تزال مقلقة، لافتًا إلى أن تطورات المشهد في اليمن، سواء تصاعدت أو اتجهت نحو التهدئة، قد تجعل عام 2026 عامًا حاسمًا بشكل أو بآخر.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "الساعة 6" مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على قناة الحياة، أن عام 2026 سيكون عامًا لمراجعة كل شيء، حيث ستفرض الجغرافيا السياسية كلمتها النهائية، وستواجه كثير من الصراعات حقائق خطيرة بعد سنوات من التأجيل والمراوحة دون حلول حاسمة.

وتابع أن المنطقة لا تزال تعيش على وقع أزمات لم تُغلق ملفاتها بعد، أبرزها الحرب الروسية الأوكرانية التي تُكمل في فبراير المقبل عامها الرابع، والحرب في السودان التي تدخل عامها الثالث.



