أسامة الدليل: العالم يتقدم ونحن نعيش بعقلية القرن التاسع عشر.. فيديو

قال الكاتب الصحفي، أسامة الدليل، إن مصر على أبواب صراع جديد وإلتهاب منطقة القرن الأفريقي، بسبب الصراع بين إثيوبيا وإريتريا.

وأضاف أسامة الدليل، في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أنه ضد نظرية التفاؤل عموما ولكن يعيش الواقع، ولازلنا نعيش بعقلية القرن التاسع عشر.

وتابع: إما الإسلاميون أو المزايدين من التيارات المختلفة، وفي 2026 ستتزايد فيها المزايدات، وكل هذا تعبير عن التخلف والردة الفكرية، فالعالم يتقدم وهذه التيارات تعود بالمجتمع إلى الوراء.

وأشار إلى أن العالم الذي نعيش فيه الآن، فيه مالا يقل عن 120 صراع مسلح، نعرف منهم فقط 6 أو 7 صراعات مسلحة.