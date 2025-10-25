أسامة الدليل: السلام معركة.. والحقيقة تكمن في فرضه.. فيديو

قال الكاتب الصحفي، أسامة الدليل، إن السلام معدن نادر زي الدهب الحصول عليه معركة والإبقاء عليه معركة وحمايته معركة.

وأضاف أسامة الدليل، خلال احتفالية مصر وطن السلام" في العاصمة الإدارية الجديدة، أنك في الحقيقة لا تصون السلام، بل أن تفرضه.

من جانبها، قالت الكاتبة الصحفية والباحثة السياسية، هند الضاوي، إن مصر اتخذت قرار شن حرب السادس من أكتوبر، من أجل استعادة أراضيها، ولكن لم يكن الهدف الاستمرار في الحرب.

وقال مصطفى حسني، الداعية الإسلامي، إن القوة والرحمة صفتين مينفعش ينفكوا عن بعض، فالرحيم لو ضعيف سيكون مستباح، والقوي لو معندوش رحمة ممكن يبقى معتدي.