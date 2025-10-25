إسعاد يونس أمام الرئيس السيسي باحتفالية وطن السلام: معلش مجبتش البيجامة الكاستور

قدمت الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، فقرة في احتفالية “ مصر وطن السلام”، وقالت مازحة :" معلش مجبتش البيجامة الكاستور المكوجي ضرب عليها".

وقالت إسعاد يونس :" سلام يا مصر يا ارض السلام وسلام يا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وتابعت إسعاد يونس:" حمدلله على السلامة ياريس طولت رقبتنا زي ما بتعمل على طول والسلام مش كلمة ده عقيدة وطن إرادة شعب".

وأكمل إسعاد يونس :" بالنيابة عن 100 مليون مصري أتقدم لك بكل الشكر إنك ساهمت في الحفاظ على السلام .".



والاحتفالية تحت عنوان "مصر وطن السلام"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في إطار احتفاء وطني يهدف إلى إبراز الدور المحوري الذي تقوم به مصر في دعم السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وهي من اخراج ميدو شعبان.