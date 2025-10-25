برلماني: الرئيس السيسي يقود تحركًا إنسانيًا وسياسيًا لصالح الشعب الفلسطيني

قال محمد السيد ثابت، عضو مجلس الشيوخ، إن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل ترسيخ مكانتها كصوت الحكمة والعقل في المنطقة، مؤكداً أن ما تحقق خلال مؤتمر شرم الشيخ من توافق دولي واسع لم يكن مصادفة، بل نتيجة مباشرة لتحركات مصرية متوازنة هدفت منذ البداية إلى إنجاح مقترح السلام الذي طُرح بدعم من الإدارة الأمريكية، وتحويله من مبادرة نظرية إلى واقع عملي يفتح باب الأمل أمام شعوب المنطقة.

وأوضح ثابت، في بيان له، أن مشاركة كبار قادة العالم في مؤتمر شرم الشيخ أكدت الثقة في الدور المصري، واعتراف المجتمع الدولي بأن القاهرة باتت شريكًا رئيسيًا في صياغة مستقبل الشرق الأوسط.

ولفت ثابت، أن هذا النجاح انعكس بوضوح في الاستقبال التاريخي الذي حظي به الرئيس السيسي داخل الاتحاد الأوروبي، والذي عبّر عن تقدير العالم للرؤية المصرية التي ترى في السلام طريقًا للقوة لا الضعف، وللاستقرار لا الخضوع.

وأشار ثابت، إلى أن الموقف الأمريكي الحالي يشكل تطورًا لافتًا في مسار الأزمة، إذ تمارس واشنطن ضغوطًا حقيقية على حكومة الاحتلال الإسرائيلي بقيادة نتنياهو للالتزام بخارطة الطريق الجديدة ومخرجات مؤتمر شرم الشيخ، في تأكيد على نجاح الدبلوماسية المصرية في إقناع القوى الكبرى بأن تحقيق السلام لا يمكن أن يتم بمعزل عن القاهرة.

وشدد ثابت، على أن مصر لم تتخلّ يومًا عن مسؤوليتها الإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني، فبرغم أن معبر رفح مخصص لعبور الأفراد، فإنها تواصل إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة دون توقف، في موقف يعكس أصالة الدولة المصرية وثباتها في دعم القضايا العادلة دون ضجيج أو دعاية.