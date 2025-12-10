قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انطلاق الانتخابات في الـ30 دائرة الملغاة.. 500 جنيه غرامة عقوبة الامتناع عن التصويت
الأرصاد: القاهرة الكبرى على موعد مع ظاهرة جوية خلال الساعات القادمة
140مليون دولار.. الوزراء يستعرض أبرز متطلبات النجاح في إنشاء مراكز البيانات العملاقة
استقالة سفيرة كندا لدى الولايات المتحدة.. فما الأسباب؟
بدء التشغيل الرسمي لأول قسم حضّانات ووحدة عناية حديثي الولادة (NICU) بالقنطرة شرق
كاتب: الرئيس السيسي وجه بضرورة ضمان نزاهة الانتخابات وانعكاس إرادة الناخبين
غسلت 50 مليون جنيه.. القبض على سيدة بتهمة الإتجار فى العملة
افتتاح المجمع الخدمي بمساكن روضة السودان أحد المشروعات الحضارية بالجيزة
فيديوهات وأرباح قادتهم للسجن.. أم سجدة تلحق بهدير عبدالرزاق وسوزي بسبب التيك توك
أول رد فعل من حسام حسن بعد خروج منتخب حلمى طولان من كأس العرب
أشتروا سيارات وعقارات.. 3 تجار مخدرات يغسلون 160 مليون جنيه
القبض على عصابة تستغل 18 طفلا في أعمال التسول بالقاهرة
توك شو

وجهة سياحية متميزة.. تونس عاصمة للسياحة العربية 2027

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

قالت نسرين رمضاني، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من تونس، إن الصحف العربية احتفت باختيار تونس عاصمة للسياحة العربية لعام 2027، معتبرة ذلك إنجازاً بارزاً يعكس مكانة البلاد على خارطة السياحة الإقليمية.

الإعلان خلال المجلس الوزاري العربي للسياحة

وأضافت رمضاني أن الإعلان جاء خلال انعقاد المجلس الوزاري العربي للسياحة في دورته الثالثة بالعاصمة بغداد، حيث تم التصويت لصالح تونس لتتبوأ هذا اللقب.


وأشار وزير السياحة التونسي سفيان تقي في كلمته إلى أبرز مقومات الجذب السياحي في تونس، مؤكداً أن البلاد تجمع بين الإرث التاريخي والثقافي والقدرات السياحية المتنوعة.

تنوع المنتج السياحي والفعاليات الموسمية

وأوضحت المراسلة أن الوزير شدّد على تميز المنتج السياحي التونسي بتنوعه الفريد، من السياحة الشاطئية والجبلية والصحراوية وسياحة الواحات.

وأضاف أن مدينة دوز تستعد لاستضافة المهرجان الدولي للسياحة الصحراوية خلال الشتاء، وهو أحد أبرز الفعاليات الثقافية والسياحية السنوية في تونس.

تأثير السوشيال ميديا على الصحة النفسية للمصريين في 2025.. حقائق صادمة

تأثير السوشيال ميديا على الصحة النفسية للمصريين في 2025

هل يمكن أن يتحوّل الروتين اليومي إلى طاقة إيجابية؟ خطة 21 يومًا لتغيير حياة المرأة العملية

أخطر 5 أخطاء صحية ترتكبها النساء بعد سن الأربعين دون قصد

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

