وجهة سياحية متميزة.. تونس عاصمة للسياحة العربية 2027

قالت نسرين رمضاني، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من تونس، إن الصحف العربية احتفت باختيار تونس عاصمة للسياحة العربية لعام 2027، معتبرة ذلك إنجازاً بارزاً يعكس مكانة البلاد على خارطة السياحة الإقليمية.

الإعلان خلال المجلس الوزاري العربي للسياحة

وأضافت رمضاني أن الإعلان جاء خلال انعقاد المجلس الوزاري العربي للسياحة في دورته الثالثة بالعاصمة بغداد، حيث تم التصويت لصالح تونس لتتبوأ هذا اللقب.



وأشار وزير السياحة التونسي سفيان تقي في كلمته إلى أبرز مقومات الجذب السياحي في تونس، مؤكداً أن البلاد تجمع بين الإرث التاريخي والثقافي والقدرات السياحية المتنوعة.

تنوع المنتج السياحي والفعاليات الموسمية

وأوضحت المراسلة أن الوزير شدّد على تميز المنتج السياحي التونسي بتنوعه الفريد، من السياحة الشاطئية والجبلية والصحراوية وسياحة الواحات.

وأضاف أن مدينة دوز تستعد لاستضافة المهرجان الدولي للسياحة الصحراوية خلال الشتاء، وهو أحد أبرز الفعاليات الثقافية والسياحية السنوية في تونس.