برلماني: مصر بقيادة الرئيس السيسي أعادت صياغة معادلة السلام في المنطقة

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نجحت في ترسيخ مكانتها كقوة إقليمية فاعلة وصانعة للسلام، بعدما لعبت الدور الأبرز في إنجاح مقترح السلام الذي طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي تم تتويجه بمؤتمر شرم الشيخ الذي جمع تحت مظلته معظم قادة العالم، في مشهد يعكس الثقة الدولية في القيادة المصرية وقدرتها على جمع الأطراف المتباعدة حول مائدة واحدة.

وقال "محسب" في تصريح خاص لصدى البلد إن القمة التي عُقدت في شرم الشيخ كانت محطة فارقة في مسار القضية الفلسطينية، حيث أعادت مصر رسم خريطة التعامل الدولي مع ملف الصراع العربي الإسرائيلي من منطلق واقعي وإنساني في آن واحد، مؤكدا أن ما تحقق في المؤتمر انعكس بوضوح على الاستقبال التاريخي الذي حظي به الرئيس السيسي في الاتحاد الأوروبي، وما أبدته الدول الأوروبية من تقدير بالغ للدور المصري في إحلال السلام ودعم الاستقرار في الشرق الأوسط.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الموقف الأمريكي الحالي يعكس إدراك واشنطن لأهمية الدور المصري في تحقيق التوازن، إذ تمارس الولايات المتحدة ضغوطا غير مسبوقة على حكومة نتنياهو لإجبارها على الانخراط الجاد في تنفيذ مخرجات مؤتمر شرم الشيخ وخطة السلام، بعد أن تأكد للجميع أن الرؤية المصرية القائمة على الحوار والتهدئة هي الطريق الواقعي الوحيد لوقف نزيف الدم وتحقيق الأمن لكافة شعوب المنطقة.

وأوضح "محسب " ، أن مصر كانت وما زالت تتحمل العبء الأكبر في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، ليس فقط عبر التحركات السياسية، بل من خلال جهودها الإنسانية اليومية لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة رغم التحديات الأمنية واللوجستية الهائلة، مشيرًا إلى أن القاهرة أدارت هذا الملف بحكمة واقتدار، فحافظت على تدفق الغذاء والدواء والوقود إلى داخل القطاع بالتنسيق مع المنظمات الدولية، لتؤكد أن إنسانية الموقف المصري تسبق أي حسابات سياسية.

وشدد "محسب" على أن الرئيس السيسي منذ اليوم الأول لتصاعد الأزمة لم يتوقف عن الدعوة إلى إعلاء مصلحة المواطن الفلسطيني، والسعي الحثيث لتخفيف معاناته عبر اتصالاته المكثفة مع قادة العالم، وإصراره على الدفع بمسار الحل السياسي الشامل، مؤمنًا بأن تحقيق الأمن لا يأتي إلا من خلال العدالة واحترام حق الشعوب في الحياة والكرامة.

ونوه أيمن محسب، إلى أن مصر لم تكتف بالدور الدبلوماسي، لكنها تحركت في خطوط متوازية ففتحت مستشفياتها أمام الجرحى والمرضى من أبناء فلسطين، وقدمت لهم الرعاية الطبية الكاملة في محافظات سيناء والإسماعيلية والقاهرة، في مشهد يجسد عمق الروابط الأخوية التي تجمع الشعبين المصري والفلسطيني، ويبرهن أن القاهرة تتعامل مع القضية الفلسطينية كقضية إنسانية ووطنية تمس ضمير الأمة بأكملها.