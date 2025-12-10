قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انطلاق الانتخابات في الـ30 دائرة الملغاة.. 500 جنيه غرامة عقوبة الامتناع عن التصويت
الأرصاد: القاهرة الكبرى على موعد مع ظاهرة جوية خلال الساعات القادمة
140مليون دولار.. الوزراء يستعرض أبرز متطلبات النجاح في إنشاء مراكز البيانات العملاقة
استقالة سفيرة كندا لدى الولايات المتحدة.. فما الأسباب؟
بدء التشغيل الرسمي لأول قسم حضّانات ووحدة عناية حديثي الولادة (NICU) بالقنطرة شرق
كاتب: الرئيس السيسي وجه بضرورة ضمان نزاهة الانتخابات وانعكاس إرادة الناخبين
غسلت 50 مليون جنيه.. القبض على سيدة بتهمة الإتجار فى العملة
افتتاح المجمع الخدمي بمساكن روضة السودان أحد المشروعات الحضارية بالجيزة
فيديوهات وأرباح قادتهم للسجن.. أم سجدة تلحق بهدير عبدالرزاق وسوزي بسبب التيك توك
أول رد فعل من حسام حسن بعد خروج منتخب حلمى طولان من كأس العرب
أشتروا سيارات وعقارات.. 3 تجار مخدرات يغسلون 160 مليون جنيه
القبض على عصابة تستغل 18 طفلا في أعمال التسول بالقاهرة
توك شو

منخفض جوي يضرب البلاد.. أمطار وطقس بارد مع اقتراب انطلاق الشتاء رسميًا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

مع اقتراب انتهاء فصل الخريف واستعداد البلاد لاستقبال فصل الشتاء رسميًا في الحادي والعشرين من الشهر الجاري، تشهد مصر حالة من التقلبات الجوية المعتادة بهذا الوقت من العام.

وأكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد فى نهايات فصل الخريف وتستقبل فصل الشتاء، ورسميا سيبدأ يوم 21 من الشهر الجارى.

أجواء شبه شتوية

وأضاف القياتي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن تلك الفترة تكون الأجواء شبه شتوية بشكل كبير، موضحا أن البلاد تتأثر بمنخفض جوي اليوم، والذى يعمل على وجود أجواء غير مستقرة، ولكن بفرص وكميات أقل، وتؤثر أطرافه على السواحل الشمالية اليوم.

سقوط أمطار على تلك المناطق

وتابع أن هناك فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة متفرقة من السواحل الشمالية وبعض محافظات الوجه البحري، مع استمرار درجات الحرارة ما بين 19 إلى 20 درجة مئوية نهارا على القاهرة الكبري، وتستمر الأجواء الباردة خلال ساعات الليل على أغلب مناطق الجمهورية، وتصل القاهرة خلال ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر إلى 11 و12 درجة مئوية.

إنخفاض درجات الحرارة ليلا لأقل من 10 درجات

وأشار إلى أن المدن الجديدة فى القاهرة الكبري ومحافظات الصعيد تسجل درجات حرارة ليلا أقل من 10 درجات مئوية، لافتا إلى أن هناك اليوم ارتفاعات فى الأمواج على البحر المتوسط، وتتجاوز ال3 متر على بعض المناطق به، داعيا الصيادين إلى توخي الحذر التام وتجنب الأعمال البحرية اليوم وغدا.

سقوط أمطار غزيرة ومتفاوتة الشدة

وأوضحت الهيئة في تقريرها استمرار تدفّق السحب المنخفضة والمتوسطة المصحوبة بسقوط أمطار غزيرة ومتفاوتة الشدة على كلٍّ من: مرسى مطروح، الإسكندرية، كفر الشيخ، شمال البحيرة، على أن تمتد الأمطار مع تقدم ساعات النهار إلى دمياط، بورسعيد، الدقهلية، الشرقية، الغربية، المنوفية، القليوبية، السويس، الإسماعيلية، القاهرة، الجيزة، الفيوم، بني سويف، بنسب متفاوتة حسب الطبيعة الجغرافية لكل منطقة.

كما أشارت الأرصاد إلى استمرار فرص تشكّل السيول على مناطق من وسط وجنوب سيناء ومنطقة خليج العقبة، في ظل تواصل الأمطار الغزيرة لليوم الرابع على التوالي.

الأرصاد الأرصاد الجوية فصل الشتاء الشتاء درجات الحرارة

محمد صلاح وشقيقته رباب

من أنتم؟.. شقيقة محمد صلاح ترد على انتقادات الفنان عباس أبو الحسن | ماذا قالت؟

الإمارات

الإمارات تُحذّر من السفر إلى مالي .. وتطالب مواطنيها بالعودة

الذهب

نزل 600 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

اسعاف

حادث غامض في أسوان.. ميكروباص يُلقي جثة و10 مصابين أمام مركز طبي ويهرب

محمد صلاح وسلوت

رغم الأزمات مع محمد صلاح.. جماهير ليفربول تدعّم «سلوت» بعد الفوز على إنتر ميلان

محسن صالح

محسن صالح: جاهز لتقديم استقالتي.. وهؤلاء مسئولون عن خروج مصر من كأس العرب

خالد الغندور

20 مليون جنيه.. «الغندور» يحسم الجدل: الأهلي خارج الصفقة و«حمدان» يقترب من الزمالك

محمد رمضان ومحمد صلاح

محمد رمضان يوجّه رسالة قوية لـ محمد صلاح بعد أزمته مع ليفربول.. ماذا قال؟

عبد الوهاب شوقي

عبد الوهاب شوقي: آخر المعجزات لا يتناول الصوفية.. والبوستر لم يكن دقيقا

كريم فهمى

صناع مسلسل وننسي اللي كان يحتفلون بعيد ميلاد كريم فهمى

أمير كرارة

إجمالي إيرادات الأفلام.. فرحة أمير كرارة وصدمة أحمد حاتم

لماذا نبحث عن الدراما السوداء؟.. سر انتشار الترندات الحزينة في 2025

تأثير السوشيال ميديا على الصحة النفسية للمصريين في 2025.. حقائق صادمة

تحول الروتين اليومي إلى طاقة إيجابية.. خطة الـ21 يوما لتغيير حياة المرأة العاملة

أخطر 5 أخطاء صحية ترتكبها النساء بعد سن الأربعين دون قصد

عبد الوهاب شوقي

عبد الوهاب شوقي: آخر المعجزات لا يتناول الصوفية.. والبوستر لم يكن دقيقا

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

