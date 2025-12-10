منخفض جوي يضرب البلاد.. أمطار وطقس بارد مع اقتراب انطلاق الشتاء رسميًا

مع اقتراب انتهاء فصل الخريف واستعداد البلاد لاستقبال فصل الشتاء رسميًا في الحادي والعشرين من الشهر الجاري، تشهد مصر حالة من التقلبات الجوية المعتادة بهذا الوقت من العام.

وأكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد فى نهايات فصل الخريف وتستقبل فصل الشتاء، ورسميا سيبدأ يوم 21 من الشهر الجارى.

أجواء شبه شتوية

وأضاف القياتي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن تلك الفترة تكون الأجواء شبه شتوية بشكل كبير، موضحا أن البلاد تتأثر بمنخفض جوي اليوم، والذى يعمل على وجود أجواء غير مستقرة، ولكن بفرص وكميات أقل، وتؤثر أطرافه على السواحل الشمالية اليوم.

سقوط أمطار على تلك المناطق

وتابع أن هناك فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة متفرقة من السواحل الشمالية وبعض محافظات الوجه البحري، مع استمرار درجات الحرارة ما بين 19 إلى 20 درجة مئوية نهارا على القاهرة الكبري، وتستمر الأجواء الباردة خلال ساعات الليل على أغلب مناطق الجمهورية، وتصل القاهرة خلال ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر إلى 11 و12 درجة مئوية.

إنخفاض درجات الحرارة ليلا لأقل من 10 درجات

وأشار إلى أن المدن الجديدة فى القاهرة الكبري ومحافظات الصعيد تسجل درجات حرارة ليلا أقل من 10 درجات مئوية، لافتا إلى أن هناك اليوم ارتفاعات فى الأمواج على البحر المتوسط، وتتجاوز ال3 متر على بعض المناطق به، داعيا الصيادين إلى توخي الحذر التام وتجنب الأعمال البحرية اليوم وغدا.

سقوط أمطار غزيرة ومتفاوتة الشدة

وأوضحت الهيئة في تقريرها استمرار تدفّق السحب المنخفضة والمتوسطة المصحوبة بسقوط أمطار غزيرة ومتفاوتة الشدة على كلٍّ من: مرسى مطروح، الإسكندرية، كفر الشيخ، شمال البحيرة، على أن تمتد الأمطار مع تقدم ساعات النهار إلى دمياط، بورسعيد، الدقهلية، الشرقية، الغربية، المنوفية، القليوبية، السويس، الإسماعيلية، القاهرة، الجيزة، الفيوم، بني سويف، بنسب متفاوتة حسب الطبيعة الجغرافية لكل منطقة.

كما أشارت الأرصاد إلى استمرار فرص تشكّل السيول على مناطق من وسط وجنوب سيناء ومنطقة خليج العقبة، في ظل تواصل الأمطار الغزيرة لليوم الرابع على التوالي.